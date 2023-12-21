Bloomberg: российская нефть застряла по дороге в Индию

Шесть танкеров с российской нефтью марки Sokol остановились по пути в Индию. Известно, что танкеры принадлежат «Совкомфлоту».
«Почти пять миллионов баррелей российской нефти марки Sokol должны были достичь индийских нефтеперерабатывающих заводов в Индии за последние четыре недели. <…> Неясно, что удерживает суда, но одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового ограничения, установленного странами „Большой семерки“», — сообщает
По данным агентства, суда принадлежат ПАО «Совкомфлот». Танкеры, направлявшиеся в индийский порт Вадинар, остановились к югу от Шри-Ланки.
В декабре страны G7 смогли договориться об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В среду США уточнили механизм ограничения цен на топливо из РФ, установив ряд правил.
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