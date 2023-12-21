Bloomberg: российская нефть застряла по дороге в Индию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Танкеры могут не пускать в порт Индии из-за санкций G7 Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шесть танкеров с российской нефтью марки Sokol остановились по пути в Индию. Известно, что танкеры принадлежат «Совкомфлоту».

«Почти пять миллионов баррелей российской нефти марки Sokol должны были достичь индийских нефтеперерабатывающих заводов в Индии за последние четыре недели. <…> Неясно, что удерживает суда, но одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового ограничения, установленного странами „Большой семерки“», — сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, суда принадлежат ПАО «Совкомфлот». Танкеры, направлявшиеся в индийский порт Вадинар, остановились к югу от Шри-Ланки.

В декабре страны G7 смогли договориться об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В среду США уточнили механизм ограничения цен на топливо из РФ, установив ряд правил.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть танкеров с российской нефтью марки Sokol остановились по пути в Индию. Известно, что танкеры принадлежат «Совкомфлоту». «Почти пять миллионов баррелей российской нефти марки Sokol должны были достичь индийских нефтеперерабатывающих заводов в Индии за последние четыре недели. <…> Неясно, что удерживает суда, но одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового ограничения, установленного странами „Большой семерки“», — сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, суда принадлежат ПАО «Совкомфлот». Танкеры, направлявшиеся в индийский порт Вадинар, остановились к югу от Шри-Ланки. В декабре страны G7 смогли договориться об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В среду США уточнили механизм ограничения цен на топливо из РФ, установив ряд правил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...