США изменили механизм потолка цен для нефти из России

20 декабря 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

В OFAC ожидают, что нефтяники США будут следовать новым правилам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские власти внесли изменения в механизм установления потолка цен на нефть из России. Управление по иностранным активам США (OFAC) обновило соответствующий документ, предоставив дополнительные указания. «20 декабря 2023 года OFAC обновил документ о механизме потолка цен, предоставив дополнительные указания для некоторых поставщиков услуг», — сообщается на официальном сайте управления. В этом обновленном руководстве содержатся новые требования к поставщикам услуг, включая: своевременное получение подтверждений о каждой отгрузке или поставке российской нефти или нефтепродуктов и предоставление или получение детализированной информации о дополнительных расходах согласно установленным требованиям. OFAC ожидает, что американские поставщики услуг будут следовать новым рекомендациям вплоть до 19 февраля 2024 года для продолжения использования безопасной гавани. Цель политики ограничения цен на нефть — обеспечение надежных поставок нефти и нефтепродуктов на рынок при сокращении доходов России от их продажи. Процедура «безопасной гавани» разработана для безопасного предоставления услуг без риска наказания, заключили в управлении иностранными активами США. Вашингтон расширил санкции против России на четыре юридических лица и один нефтетанкер. Ограничения введены против компаний Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited из Гонконга, а также Sun Ship Management D и Voliton DMCC из ОАЭ. Танкер Sanar 15, плавающий под российским флагом, также попал под санкции. Соединенные Штаты продолжают принимать меры против РФ из-за нарушения цен на нефть. Белый дом предлагает внести изменения, чтобы сделать эксплуатацию российских судов более дорогостоящей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские власти внесли изменения в механизм установления потолка цен на нефть из России. Управление по иностранным активам США (OFAC) обновило соответствующий документ, предоставив дополнительные указания. «20 декабря 2023 года OFAC обновил документ о механизме потолка цен, предоставив дополнительные указания для некоторых поставщиков услуг», — сообщается на официальном сайте управления. В этом обновленном руководстве содержатся новые требования к поставщикам услуг, включая: своевременное получение подтверждений о каждой отгрузке или поставке российской нефти или нефтепродуктов и предоставление или получение детализированной информации о дополнительных расходах согласно установленным требованиям. OFAC ожидает, что американские поставщики услуг будут следовать новым рекомендациям вплоть до 19 февраля 2024 года для продолжения использования безопасной гавани. Цель политики ограничения цен на нефть — обеспечение надежных поставок нефти и нефтепродуктов на рынок при сокращении доходов России от их продажи. Процедура «безопасной гавани» разработана для безопасного предоставления услуг без риска наказания, заключили в управлении иностранными активами США. Вашингтон расширил санкции против России на четыре юридических лица и один нефтетанкер. Ограничения введены против компаний Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited из Гонконга, а также Sun Ship Management D и Voliton DMCC из ОАЭ. Танкер Sanar 15, плавающий под российским флагом, также попал под санкции. Соединенные Штаты продолжают принимать меры против РФ из-за нарушения цен на нефть. Белый дом предлагает внести изменения, чтобы сделать эксплуатацию российских судов более дорогостоящей.