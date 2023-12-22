В Челябинске загорелись гаражи. Фото, видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, огонь, пожарный рукав, пожарный в каске
На месте возгорания работают пожарные Фото:

В Ленинском районе Челябинска вечером 22 декабря произошло возгорание в гаражных боксах у автодороги «Меридиан». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется», — уточнили в пресс-службе.

В паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» появились кадры распространяющегося пламени. Очевидцы на видео сообщают, что гаражи горят напротив дома №29 по улице Гражданской.

В Ленинском районе загорелись гаражные боксы
В Ленинском районе загорелись гаражные боксы
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска вечером 22 декабря произошло возгорание в гаражных боксах у автодороги «Меридиан». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На месте силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется», — уточнили в пресс-службе. В паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» появились кадры распространяющегося пламени. Очевидцы на видео сообщают, что гаражи горят напротив дома №29 по улице Гражданской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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