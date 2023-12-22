На месте возгорания работают пожарные
В Ленинском районе Челябинска вечером 22 декабря произошло возгорание в гаражных боксах у автодороги «Меридиан». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На месте силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется», — уточнили в пресс-службе.
В паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» появились кадры распространяющегося пламени. Очевидцы на видео сообщают, что гаражи горят напротив дома №29 по улице Гражданской.
В Ленинском районе загорелись гаражные боксы
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