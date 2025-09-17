Глава Кыштыма Шеболаева ушла в досрочную отставку

Глава Кыштыма (Челябинская область) Людмила Шеболаева досрочно ушла в отставку. Решение о досрочном прекращении полномочий приняли депутаты горсобрания.
«Принять отставку по собственному желанию главы Кыштымского городского округа Шеболаевой Людмилы Александровны. Прекратить досрочно полномочия главы с 18 сентября 2025 года», — говорится в решении.
Шеболаевой 72 года. Мэрию Кыштыма она возглавляла с 2010 года. Ее полномочия истекали в ноябре этого года.
Шеболаева принимала участие в выборах нового созыва городского собрания депутатов, и выиграла выборы. По информации URA.RU, в новом созыве собрания Шеболаева станет его председателем.
