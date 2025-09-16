Новые все лица: знакомимся с депутатами VIII созыва челябинского парламента

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области завершились, предварительные итоги их подведены. Начинается следующий, не менее интересный этап кампании — распределение мандатов. Кто оказался в числе счастливчиков — в материале URA.RU.
Фракция «Единой России» в новом составе Заксобрания Челябинской области с учетом победителей в одномандатных округах и прошедших по списку составит 48 депутатов. Прочие политические силы будут представлены значительно меньшим числом депутатов. «Справедливая Россия» получает шесть мест: два победителя по округам и четыре «списочника». Во фракциях ЛДПР и «Новых людей» будет по два депутата, у коммунистов и Партии пенсионеров — по одному.
При этом традиционно фамилии в избирательных списках партий вовсе не обязательно будут совпадать с фамилиями депутатов. Точнее, обязательно не совпадут — по итогам внутрипартийных «расторговок» и договоренностей. Применительно к ЕР в ЗСО не пойдут выступавшие лидерами списка губернатор Алексей Текслер, мэр Челябинска Алексей Лошкин или депутат Госдумы Олег Голиков.
Так, до 2 октября президиум регионального отделения партии власти должен решить, кого из победителей рекомендовать для избрания главой фракции, председателем заксобрания и представителем от ЗСО в Совете Федерации. Практически наверняка действующий сенатор Олег Цепкин, получив мандат, в очередной раз передаст ему одному из списочников — поскольку вновь будет делегирован областными парламентариями в Совет Федерации. Также, по информации URA.RU, не намерен работать в этом созыве по причинам выигравший выборы замдиректора ЗАО «Трест Магнитострой» Дмитрий Мельников. А после этого состав фракции ЕР представляется таким:
Новые «единороссы»
Спикер горсобрания Снежинска Алексей Ремезов (округ №1, бывший Северный); замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын (округ №3, бывший Кыштымский); ветеран СВО Алексей Рожков, координатор проектов фонда «Объединение.РФ» (округ №5, бывший Пригородный); директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев (округ №4, бывший Озерский); гендиректор завода брикетированных материалов Группы «Магнезит» Евгений Терентьев (округ №7, бывший Саткинский); депутат горсобрания Миасса Павел Логинов (округ №8, бывший Златоустовский); вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин (округ №9, бывший Миасский); руководитель областной приемной Дмитрия Медведева Марина Поддубная (округ №11, Металлургический); экс-депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов (округ №12, бывший Калининский); завдетсадом и волонтер Татьяна Чилимская, представляющая «Команду Мительмана» (округ №13, бывший Курчатовский); бизнесмен Евгений Свеженцев, сын действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева, ЕР (округ №14, бывший Заречный); директор регионального центра по адаптивным видам спорта, участник СВО Александр Казаков (округ №16, бывший Центральный); главврач больницы РЖД Алексей Царев (округ №18, бывший Железнодорожный); координатор женского движения ЕР Копейска Наталья Никанорова (округ №20, бывший Копейский); директор по персоналу ММК Олег Парфилов (округ №26, бывший Ленинский). Возможно, примет участие в областной политике новый ректор ЮУрГУ Александр Вагнер — ему может достаться мандат Мельникова.
По спискам проходят в региональный парламент мастер участка ОАО «ММК-МЕТИЗ», участник СВО Андрей Орехов; специалист по социальной работе ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО», ветеран СВО Александр Заозеров; директор по работе с персоналом АО «Челябинский цинковый завод» Рамиль Рахманкулов; глава регисполкома ЕР Виталий Маслов; директор региональных проектов по Челябинской области обособленного подразделения ПАО «ТМК» Илья Таболин; советник гендиректора АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» Наталья Лощинина; лидер областной организации «Движение Первых», депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова; бизнесмен, депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян и лидер областной МГЕР Владислав Уланов.
«Старые» единороссы
Из действующих депутатов сохранили свои мандаты главный кардиолог Златоуста Татьяна Кузнецова (округ №2); участница СВО Лена Колесникова (округ №6, бывший Катав-Ивановский); вице-спикер ЗСО Павел Киселев (округ №10); Михаил Видгоф (округ №15, бывший Тракторозаводский); собственник УК «Ремжилзаказчик» Александр Мотовилов (округ № 17); гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков (округ №21, бывший Чебаркульский); первый вице-спикер Денис Моисеев (округ №22, бывший Коркинский); бизнесмен Владимир Перезолов (округ №23, бывший Еманжелинский); гендиректор ООО «Торговый Дом „СпецТехПроект“ Евгений Илле (округ №25, бывший Троицкий); представитель ПО „Урал“ Вячеслав Евстигнеев (округ №27); гендиректор ММК Павел Шиляев (округ №28, бывший Орджоникидзевский); начальник управления делами и соцразвитием ПАО „ММК“ Алексей Коваленко (округ №29, бывший Промышленный); директор ООО „Томир“ Дмитрий Клеутин (округ №30, бывший Южный); начальник управления делами и соцразвития ПАО „ММК“ Алексей Коваленко (округ №29, бывший Промышленный).
По списку переизбрались председатель ЗСО Олег Гербер; руководитель обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин; вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт; управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК» Евгений Губанов; экс-прокурор области Анатолий Брагин; президент МГТУ Валерий Колокольцев; президент «Продовольственной компании „Увелка“» Валерий Филиппов; гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев; замгендиректора ЗАО «Смарт» Олег Садовских; сменивший перед этими выборами ЛДПР на ЕР депутат ЗСО Евгений Рева.
«Справедливое» обновление
Большое обновление ждет фракцию «Справедливой России», которая сократится с семи депутатов в этом составе до шести. Новичками станут сосудистый хирург Егор Бабкин (округ №19, бывший Заводской), топ-менеджер ООО «Центр коммунального сервиса» Аркадий Агапов и «списочница», депутат гордумы Челябинска Ксения Морозова. Судя по словам пока еще депутата ЗСО Павла Жолобова, он намерен уступить свое место в списке (и мандат депутата VIII созыва ЗСО) однопартийцу Дмитрию Сумину, проигравшему в копейском избирательном округе №20 кандидату от ЕР 85 голосов.
Сохранят место в заксобрании Владимир Бекишев и Василий Швецов, доверенный человек лидера региональной организации эсеров Валерия Гартунга.
Старый «сокол» фракцию не портит
Никто не сомневается, что лидер регионального отделения и фракции ЛДПР в заксобрании Виталий Пашин сохранит и свой мандат, и свой пост. Компанию ему составит, предположительно, его коллега по ЗСО Алексей Беседин.
Вдвойне новые
Во фракцию «Новых людей», скорее всего, войдут экс-депутат Госдумы Максим Гулин и челябинский предприниматель, спортсмен и благотворитель Евгений Горшков. Люди в региональном парламенте тем более новые, что и сама партия представлена в нем впервые.
КПРФ и «Партия пенсионеров»
В этом созыве ЗСО вместо четырех коммунистов будет один. Выбор придется делать между действующими парламентариями Константином Куркиным и Игорем Егоровым. Фракция РППС сократится с двух человек до одного и, скорее всего, в парламенте останется еще на пятилетку лидер регионального отделения Степан Фирстов.
Таким образом, Заксобрание Челябинской области ждет большое обновление. Половина депутатов VIII созыва будет работать в нем впервые. Из них 24 будут представлять «Единую Россию», четыре «Справедливую Россию» и два — «Новых людей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!