Интервью из СИЗО: топ-менеджер «Макфы» Паршин заявил о фабрикации дела

Директор по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владлен Паршин находится в СИЗО семь месяцев. Через его адвоката Михаила Кириенко URA.RU удалось передать ему интересующие вопросы, на которые он ответил. Позиция Паршина по делу о покушении на получение взятки — в интервью URA.RU.
- Как вы оцениваете текущую ситуацию вокруг вашего дела? Какие основные моменты вы хотели бы подчеркнуть?
А как я могу оценивать дело? Заказ и сфабрикованные факты. Как по мне, следственные органы изначально пошли по ложному пути. Меня просили дать показания на интересующих их лиц: высокопоставленных сотрудников разных министерств, правительства области, действующих сотрудников СК РФ и прокуратуры. При этом, они достоверно знали, что я не имею никакого отношения к перечисленным лицам. А оговаривать я отказался. В отличие от Дмитрия Шепели, который, пытаясь спасти себя, пошел в моем понимании на подлость и оговаривает начальника закупа зерна Ивана Тофана и меня.
- Можете ли вы прокомментировать обвинения, выдвинутые против вас? Как вы их воспринимаете?
Я считаю, что обвинение построено на ложных показаниях одного человека — менеджера «Макфы» Шепели, который был взят с поличным за свои личные взаимоотношения с одним из поставщиков предприятия. Вероятно, чтобы отвести от себя репрессии, он дал на нас с Тофаном показания.
- Есть ли у вас своя версия событий, которая могла бы помочь понять вашу позицию?
Это даже не позиция, а факты, которые я приведу, а оценивайте сами. Шепеля, имеющий право сам подписывать договоры, в момент своего задержания с деньгами, полученными от предпринимателя, которого следствие называет взяткодателем, был осужден и должен был уехать отбывать наказание за другое уголовное дело. Сейчас он находится в колонии. Он понимал, что его уволят. Он сам рассказывал некоторым лицам, что он собирал деньги на решение вопросов, связанных со своим делом о ДТП со смертельным исходом в Ростовской области. Он рассчитывал этими деньгами к кассации обеспечить себе возможность изменить приговор и реальное наказание. Как оказалось, обеспечивал он это сбором денег с предпринимателей, маскируя собственные поборы, под требование со стороны «других лиц из руководства „Макфы“». Один из предпринимателей даже написал на него заявление о вымогательстве и сообщил, что Шепеля требовал деньги, ложно прикрываясь мной. Этот предприниматель прошел полиграф, который подтвердил данные факты. Надеюсь, следствию на данный момент стало понятно, что Шепеля врет. Хочется верить, что он не выйдет сухим из воды.
- Как вы оцениваете процесс следствия? Есть ли моменты, которые вызывают у вас особое беспокойство?
Я семь месяцев в СИЗО. За все время, я видел следователя два раза. Как я могу оценить? Складывается впечатление, что никто и не собирается разбираться.
- Какие, по вашему мнению, могут быть дальнейшие шаги в этом деле?
Начиная с первого дня моего задержания, даже первых часов, мы официально заявили следствию о необходимости проведения ряда следственных действий, истребования документов и материалов, но, увы. Я не прошу меня прощать или понимать. Я прошу вести следствие в соответствии с законом, не «волокитить» дело и изменить мне меру пресечения. Семь месяцев сидеть просто так — это за гранью.
- Какие чувства вы испытываете в связи с текущим положением дел?
То, что происходит со следствием, пугает. Все происходящее просто абсурд.
- Что бы вы хотели сказать общественности по поводу происходящего?
То, что происходит со мной, я думаю, может произойти с каждым. Я считаю, что здесь можно говорить про системную проблему: следствие берет в работу непроверенную информацию, загоняет себя в рамки, отчитывается «выше» и уже не может отойти от своей позиции.
- А с высоты опыта работы в правоохранительных органах как можете оценить происходящее?
Такого раньше не было. Я служил в правоохранительных органах до 2014 года, и то, что я наблюдаю в своем деле, раньше бы дальше рапорта не продвинулось. А сейчас возникает ощущение, что для дела достаточно, чтобы на вас показали пальцем и все.
- Какие ваши планы или надежды на будущее в этой ситуации?
Надеюсь, следствие и прокуратура разберутся, и дадут правильную и объективную оценку показаниям Шепели. Честно, хочу домой, чтобы весь этот бред закончился.
- Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить или подчеркнуть в своем деле?
Мне бы хотелось вернуться на несколько лет назад, я бы тогда отреагировал на информацию, которая до меня доходила про Шепелю. А именно: что он нечист на руку. Я бы добился его увольнения. Но тогда я пожалел его, думал на него наговаривают. Ведь мне приходила на него анонимка о его «делах», как он собирает деньги с предпринимателей. В анонимке приводилось сколько у него имущества, и ставился справедливый вопрос, как он его мог получить с зарплатой менеджера. Я не мог ничего сделать с анонимным сообщением. Оценивать внерабочие отношения Шепели тоже не мог. Но сейчас, когда мы собрали информацию об имуществе Шепели и его супруги, и знаем о том, как он требовал деньги с поставщиков «Макфы», ссылаясь на меня, я понимаю, насколько правдивым был крик души автора анонимки. Я виноват, что не добился его увольнения. Это бы уберегло предпринимателей от его действий по неправомерному сбору денег и меня от происходящего.
Паршина и Тофана обвиняют в покушении на получение взяток в размере более 16 млн рублей. По версии следствия, деньги предназначались за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После получения первого транша их задержали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!