Новогоднее выступление Анны Асти отменили из-за участия в «голой вечеринке»

27 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Концерт Анны Асти в клубе Gipsy отменен, пишет Mash Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Новогоднее выступление певицы Анны Асти в клубе Gipsy было отменено из-за ее участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Из-за этого певица потеряла около 6,5 миллионов рублей. «Новогоднее выступление Анны Асти в знаменитом московском клубе Gipsy отменили из-за ее присутствия на «голой вечеринке», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим певица лишится около 6,5 миллионов рублей. В настоящее время клуб ищет замену. После выступления на Болотной набережной, Анна Асти должна была отправиться в Барвиху Luxury Village для еще одного концерта, но и это выступление теперь также под угрозой отмены. Подобная ситуация произошла и с певицей Лолитой Милявской. Ее мини-концерт, запланированный на ночь с 31 декабря на 1 января в отеле «Метрополь» в Москве, также был отменен, сообщили в telegram-канале Mash. Обновлено 17:07. Милявская рассказала, что проведение выступлений в городах Подмосковья действительно остается под вопросом, но официальных документов об отмене мероприятия пока не было. Клуб Gipsy, в свою очередь, отказался подтвердить информацию об отмене концерта Анны Асти, сообщает РЕН ТВ. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. Впоследствии у Ивлеевой и организатора возникли проблемы с контрактами. СМИ сообщили, что 27 декабря ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Некоторые люди потребовали, чтобы на блогера было возложено штрафное взыскание в размере миллиарда рублей через суд в качестве компенсации морального вреда, передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новогоднее выступление певицы Анны Асти в клубе Gipsy было отменено из-за ее участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Из-за этого певица потеряла около 6,5 миллионов рублей. «Новогоднее выступление Анны Асти в знаменитом московском клубе Gipsy отменили из-за ее присутствия на «голой вечеринке», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим певица лишится около 6,5 миллионов рублей. В настоящее время клуб ищет замену. После выступления на Болотной набережной, Анна Асти должна была отправиться в Барвиху Luxury Village для еще одного концерта, но и это выступление теперь также под угрозой отмены. Подобная ситуация произошла и с певицей Лолитой Милявской. Ее мини-концерт, запланированный на ночь с 31 декабря на 1 января в отеле «Метрополь» в Москве, также был отменен, сообщили в telegram-канале Mash. Обновлено 17:07. Милявская рассказала, что проведение выступлений в городах Подмосковья действительно остается под вопросом, но официальных документов об отмене мероприятия пока не было. Клуб Gipsy, в свою очередь, отказался подтвердить информацию об отмене концерта Анны Асти, сообщает РЕН ТВ. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. Впоследствии у Ивлеевой и организатора возникли проблемы с контрактами. СМИ сообщили, что 27 декабря ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Некоторые люди потребовали, чтобы на блогера было возложено штрафное взыскание в размере миллиарда рублей через суд в качестве компенсации морального вреда, передают «Дни.ру».