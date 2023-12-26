26 декабря 2023

Жительница ХМАО, планирующая открыть БДСМ-отель, поддержала Ивлееву

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Вартовчанка Галина Маковская поддержала Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку Фото:

19-летняя Галина Маковская, которая планирует открыть в Нижневартовске БДСМ-отель, поддержала блогершу Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку в столичном клубе. Вартовчанка считает, что в подобном мероприятии нет ничего плохого.

«Я не вижу ничего плохо в ее (Ивлеевой) действиях, потому что она никого не принуждала. Те, кто хотели, пришли. А теперь на нее всем плевать — это несправедливо. Я тоже с таким сталкивалась», — прокомментировала Маковская на видео, опубликованном в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский».

Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения.

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19-летняя Галина Маковская, которая планирует открыть в Нижневартовске БДСМ-отель, поддержала блогершу Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку в столичном клубе. Вартовчанка считает, что в подобном мероприятии нет ничего плохого. «Я не вижу ничего плохо в ее (Ивлеевой) действиях, потому что она никого не принуждала. Те, кто хотели, пришли. А теперь на нее всем плевать — это несправедливо. Я тоже с таким сталкивалась», — прокомментировала Маковская на видео, опубликованном в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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