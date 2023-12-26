Жительница ХМАО, планирующая открыть БДСМ-отель, поддержала Ивлееву

27 декабря 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Вартовчанка Галина Маковская поддержала Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку Фото: Алексей Колчин © URA.RU (фото из архива) 19-летняя Галина Маковская, которая планирует открыть в Нижневартовске БДСМ-отель, поддержала блогершу Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку в столичном клубе. Вартовчанка считает, что в подобном мероприятии нет ничего плохого.



«Я не вижу ничего плохо в ее (Ивлеевой) действиях, потому что она никого не принуждала. Те, кто хотели, пришли. А теперь на нее всем плевать — это несправедливо. Я тоже с таким сталкивалась», — прокомментировала Маковская на видео, опубликованном в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский».



Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения.

19-летняя Галина Маковская, которая планирует открыть в Нижневартовске БДСМ-отель, поддержала блогершу Настю Ивлееву, которую раскритиковали за «голую» вечеринку в столичном клубе. Вартовчанка считает, что в подобном мероприятии нет ничего плохого. «Я не вижу ничего плохо в ее (Ивлеевой) действиях, потому что она никого не принуждала. Те, кто хотели, пришли. А теперь на нее всем плевать — это несправедливо. Я тоже с таким сталкивалась», — прокомментировала Маковская на видео, опубликованном в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Ранее, как рассказывало URA.RU, в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с эпатажным дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения.