Иноагент Моргенштерн высмеял звезд, извиняющихся за «голую вечеринку»

В нынешние времена проведение подобных мероприятий, как «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, является неуместным, а участникам мероприятия следовало «одеваться теплее». Такое заявление в шутливой форме сделал рэпер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), не пришедший на мероприятие.
«Я — патриот своей страны. И считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Одевайтесь теплее!» — иронично заявил Моргенштерн в своих соцсетях, комментируя вечеринку, на которой даже не пристуствовал. Он сообщил, что несмотря на полученное приглашение, решил не посещать мероприятие.
Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в Москве, на нее пришли множество российских звезд. Впоследствии у Ивлеевой и организатора вечеринки возникли проблемы с контрактами. По информации СМИ, 27 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогера по делу о неуплате налогов, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Позже Ивлеева в 20-ти минутном ролике поделилась своими чувствами по поводу произошедшего и выразила сожаление по поводу последствий данного мероприятия, передают «
*Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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