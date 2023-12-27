Иноагент Моргенштерн высмеял звезд, извиняющихся за «голую вечеринку»

Моргенштерн* назвал «голую вечеринку» Ивлеевой неуместной

27 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

«Голая вечеринка» является неуместной в данное время, иронично заявил Моргенштерн* Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» В нынешние времена проведение подобных мероприятий, как «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, является неуместным, а участникам мероприятия следовало «одеваться теплее». Такое заявление в шутливой форме сделал рэпер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), не пришедший на мероприятие. «Я — патриот своей страны. И считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Одевайтесь теплее!» — иронично заявил Моргенштерн в своих соцсетях, комментируя вечеринку, на которой даже не пристуствовал. Он сообщил, что несмотря на полученное приглашение, решил не посещать мероприятие. Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в Москве, на нее пришли множество российских звезд. Впоследствии у Ивлеевой и организатора вечеринки возникли проблемы с контрактами. По информации СМИ, 27 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогера по делу о неуплате налогов, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Позже Ивлеева в 20-ти минутном ролике поделилась своими чувствами по поводу произошедшего и выразила сожаление по поводу последствий данного мероприятия, передают « Дни.ру ». *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

В нынешние времена проведение подобных мероприятий, как «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, является неуместным, а участникам мероприятия следовало «одеваться теплее». Такое заявление в шутливой форме сделал рэпер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), не пришедший на мероприятие. «Я — патриот своей страны. И считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Одевайтесь теплее!» — иронично заявил Моргенштерн в своих соцсетях, комментируя вечеринку, на которой даже не пристуствовал. Он сообщил, что несмотря на полученное приглашение, решил не посещать мероприятие. Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в Москве, на нее пришли множество российских звезд. Впоследствии у Ивлеевой и организатора вечеринки возникли проблемы с контрактами. По информации СМИ, 27 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогера по делу о неуплате налогов, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Позже Ивлеева в 20-ти минутном ролике поделилась своими чувствами по поводу произошедшего и выразила сожаление по поводу последствий данного мероприятия, передают «Дни.ру». *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом