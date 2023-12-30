В Тюменской области на «трассе смерти» в ДТП погиб водитель легковушки. Фото

30 декабря 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Водитель Lada выехал на встречную полосу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе Тюменской области на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, которая известна большим количеством ДТП, в ночь на 30 декабря погиб водитель автомобиля Lada. По информации областной Госавтоинспекции, мужчина выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota. «Трагедия произошла сегодня в первом часу ночи на 279-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Lada и Toyota. Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу. В результате столкновения 42-летний водитель Lada, житель Тюмени, погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пассажир и водитель иномарки являются жителями Нового Уренгоя (ЯНАО). В результате ДТП они получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Водитель Lada выехал на встречную полосу Telergam-канал Госавтоинспекции Тюменской области, https://t.me/gibdd72 Водитель и пассажир Toyota с тяжелыми травмами доставлены в больницу Telergam-канал Госавтоинспекции Тюменской области, https://t.me/gibdd72

В Тобольском районе Тюменской области на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, которая известна большим количеством ДТП, в ночь на 30 декабря погиб водитель автомобиля Lada. По информации областной Госавтоинспекции, мужчина выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota. «Трагедия произошла сегодня в первом часу ночи на 279-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Lada и Toyota. Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу. В результате столкновения 42-летний водитель Lada, житель Тюмени, погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пассажир и водитель иномарки являются жителями Нового Уренгоя (ЯНАО). В результате ДТП они получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.