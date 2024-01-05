Как отпраздновали Новый год маньяки и террористы в ямальских колониях

В ЯНАО заключенные поучаствовали в праздничной программе и поели пирогов

06 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Заключенным, отбывающим сроки в ямальских колониях, разнообразили меню Фото: Анна Майорова © URA.RU В исправительных колониях ЯНАО заключенные в Новогодние праздники поучаствовали в мероприятиях и конкурсах. Для них было организовано праздничное меню и все выходные дни им положена выпечка, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН. Развлекательная программа В исправительных колониях округа для осужденных были организованы зимние спартакиады, турниры по настольным играм и теннису, интеллектуальные конкурсы «Своя игра», «Брейн-ринг», «Поле чудес», новогодние викторины. В исправительной колонии № 8 прошел конкурс новогодней песни. прозвучали известные новогодние шлягеры: «Снежинка», «В лесу родилась елочка», «Снег» и «Happy New Year» из репертуара группы «Abba». Большая часть конкурсного репертуара была исполнена по аккомпанемент акустической гитары, что создало атмосферу фестиваля бардовской песни. В этой же колонии прошел конкурс чтецов. Заключенные читали стихи российских и советских поэтов, объединенных новогодней темой. Питание В Новый год для контингента обычный рацион питания был более разнообразным, в меню добавили праздничные блюда. Ежедневно, на все выходные, на столах заключенных есть различная выпечка. Рождественские мероприятия Традиционно в канун Рождества осужденные посетят храмы и часовни, где будут проведены Рождественские молебны. Также, в колониях проводится конкурс снежных фигур. Он проводится в учреждениях УФСИН каждую зиму. В пресс-службе ведомства отметили, что все мероприятия будут организованы в соответствии с режимом содержания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительных колониях ЯНАО заключенные в Новогодние праздники поучаствовали в мероприятиях и конкурсах. Для них было организовано праздничное меню и все выходные дни им положена выпечка, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН. В исправительных колониях округа для осужденных были организованы зимние спартакиады, турниры по настольным играм и теннису, интеллектуальные конкурсы «Своя игра», «Брейн-ринг», «Поле чудес», новогодние викторины. В исправительной колонии № 8 прошел конкурс новогодней песни. прозвучали известные новогодние шлягеры: «Снежинка», «В лесу родилась елочка», «Снег» и «Happy New Year» из репертуара группы «Abba». Большая часть конкурсного репертуара была исполнена по аккомпанемент акустической гитары, что создало атмосферу фестиваля бардовской песни. В этой же колонии прошел конкурс чтецов. Заключенные читали стихи российских и советских поэтов, объединенных новогодней темой. В Новый год для контингента обычный рацион питания был более разнообразным, в меню добавили праздничные блюда. Ежедневно, на все выходные, на столах заключенных есть различная выпечка. Традиционно в канун Рождества осужденные посетят храмы и часовни, где будут проведены Рождественские молебны. Также, в колониях проводится конкурс снежных фигур. Он проводится в учреждениях УФСИН каждую зиму. В пресс-службе ведомства отметили, что все мероприятия будут организованы в соответствии с режимом содержания.