Вирусолог Малышев опроверг существование COVID в двадцатом веке

Информация о том, что современный коронавирус был известен еще в двадцатом веке и тогда его лечили лекарствами от простуды, не соответствует действительности. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.
В социальных сетях распространились публикации о том, что коронавирус в знакомой всем форме существовал еще в 1976 году и тогда он лечился обычными противопростудными препаратами. Такие посты подкреплены отрывком старой газеты. Но эта информация не является правдой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Они протекали как обычные респираторные инфекции. Поэтому никаких проблем не представляли», — сообщил агентству Малышев.
Вирусолог также отметил, что в прошлом веке коронавирусы действительно могли лечиться обычными лекарствами от простуды. Объясняется это тем, что они не были идентичны современным штаммам и протекали у пациентов легко.
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