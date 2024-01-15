Вирусолог Малышев опроверг существование COVID в двадцатом веке

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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
В прошлом веке действительно существовали коронавирусы, но они отличались от современных видов Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что современный коронавирус был известен еще в двадцатом веке и тогда его лечили лекарствами от простуды, не соответствует действительности. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

В социальных сетях распространились публикации о том, что коронавирус в знакомой всем форме существовал еще в 1976 году и тогда он лечился обычными противопростудными препаратами. Такие посты подкреплены отрывком старой газеты. Но эта информация не является правдой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Они протекали как обычные респираторные инфекции. Поэтому никаких проблем не представляли», — сообщил агентству Малышев.

Вирусолог также отметил, что в прошлом веке коронавирусы действительно могли лечиться обычными лекарствами от простуды. Объясняется это тем, что они не были идентичны современным штаммам и протекали у пациентов легко.

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Информация о том, что современный коронавирус был известен еще в двадцатом веке и тогда его лечили лекарствами от простуды, не соответствует действительности. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. В социальных сетях распространились публикации о том, что коронавирус в знакомой всем форме существовал еще в 1976 году и тогда он лечился обычными противопростудными препаратами. Такие посты подкреплены отрывком старой газеты. Но эта информация не является правдой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Они протекали как обычные респираторные инфекции. Поэтому никаких проблем не представляли», — сообщил агентству Малышев. Вирусолог также отметил, что в прошлом веке коронавирусы действительно могли лечиться обычными лекарствами от простуды. Объясняется это тем, что они не были идентичны современным штаммам и протекали у пациентов легко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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