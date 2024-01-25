В курганской школе, где окна заколотили фанерой, уволили директора

Директор №20 города Шадринск Юрий Павлов уволен
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Директор школы в Шадринске покинул свой пост Фото:

В школе №20 Шадринска Курганской области уволили директора после того, как стало известно о заколоченном фанерой окне в одном из кабинетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Павлов Юрий Викторович покинул пост директора школы №20 в Шадринске. Неизвестно, кто займет его место», — рассказал корреспонденту URA.RU источник. На сайте учебного заведения Павлов по-прежнему числится как директор.

Сообщается, что такое решение вызвало негодование среди родителей учеников школы. С их слов, Павлов грамотный директор. Родители не согласны, что вина в ненадлежащем состоянии школьных кабинетов лежит на директоре. Помимо требования отремонтировать помещение образовательного учреждение жители Шадринска просят городскую администрацию вернуть Павлова обратно на должность.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Курганской области. Журналисту ответили, что учредителем этой школы является отдел образования Шадринска. Они принимают все решения в отношении кадров и работы школы. Корреспондент также обратилась к работникам школы №20. На номер, который есть в распоряжении редакции, дозвониться не удалось — никто не взял трубку. Информация будет дополнена после того, как журналист получит ответы от администрации Шадринска и школы.

Ранее URA.RU писало, что курганских школьников посадили в кабинет с окнами, заколоченными фанерой. На видео, опубликованном в социальных сетях, жители города сообщали, что в школе сыро, а в стенах есть дыры.

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В школе №20 Шадринска Курганской области уволили директора после того, как стало известно о заколоченном фанерой окне в одном из кабинетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Павлов Юрий Викторович покинул пост директора школы №20 в Шадринске. Неизвестно, кто займет его место», — рассказал корреспонденту URA.RU источник. На сайте учебного заведения Павлов по-прежнему числится как директор. Сообщается, что такое решение вызвало негодование среди родителей учеников школы. С их слов, Павлов грамотный директор. Родители не согласны, что вина в ненадлежащем состоянии школьных кабинетов лежит на директоре. Помимо требования отремонтировать помещение образовательного учреждение жители Шадринска просят городскую администрацию вернуть Павлова обратно на должность. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Курганской области. Журналисту ответили, что учредителем этой школы является отдел образования Шадринска. Они принимают все решения в отношении кадров и работы школы. Корреспондент также обратилась к работникам школы №20. На номер, который есть в распоряжении редакции, дозвониться не удалось — никто не взял трубку. Информация будет дополнена после того, как журналист получит ответы от администрации Шадринска и школы. Ранее URA.RU писало, что курганских школьников посадили в кабинет с окнами, заколоченными фанерой. На видео, опубликованном в социальных сетях, жители города сообщали, что в школе сыро, а в стенах есть дыры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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