Курганских школьников посадили в кабинет с окнами, заколоченными фанерой

Курганских школьников после жалобы жителей перевели в проблемный кабинет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе №20 Шадринска Курганской области ученики сидят в классе, в котором окна заколочены фанерой. Из-за этого жители обратились к губернатору региона Вадиму Шумкову. Ранее на проблемы в образовательном учреждении они уже жаловались главе города Антону Мокану.

«Обращение к губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову. Детей переселили в другой кабинет в школе №20 города Шадринска 22 января 2024 года, но окна в кабинете класса заделаны фанерой», — указано в посте группы «Шадринск | Регион 45» в социальной сети «ВКонтакте».

В видео, опубликованном в посте, житель города сообщает, что в школе сыро, а в стенах есть дыры. В комментариях пользователи пишут, что в этой школе также есть проблемы с отоплением. По фотографии видно, что батарея в учебном заведении протекает, а сама труба к батарее — обрезана. Курганцы опасаются, что ученики школы рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем.

В комментариях под постом сотрудники администрации Шадринска ответили, что здание школы действительно старое. Отмечается, что учебное заведение внесено в список учреждений, которые отремонтируют в 2024 году. «Первый за долгие годы ремонт пяти школ в Шадринске будет не косметическим и частичным, а капитальным! Специалисты отдела образования выедут на место и с руководством школы будут искать компромиссное решение до начала ремонта», — пишет представители властей Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что Круглянскую школу Звериноголовского округа не могли открыть после капремонта из-за проблем с новой системой отопления и строительными недочетами. Также на стенах здания появлялись трещины.

В шадринской школе обрезана труба для отопления Фото: подписчик группы «Шадринск | Регион 45»