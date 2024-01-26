Легендарный тренер «Ливерпуля» уходит из клуба после девяти лет работы

Главный тренер «Ливерпуля» Клопп сообщил, что покидает свою должность
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Юрген Клопп уйдет с должности тренера после окончания футбольного сезона Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп намерен покинуть свою должность по завершении текущего сезона. Он проработал тренером ФК девять лет.

«Главный тренер „Ливерпуля“ Юрген Клопп сообщил, что покинет свою должность после завершения текущего сезона», — передает Sport24 сообщение футбольного клуба. Уточняется, что он тренировал английский клуб девять лет.

Клопп стал главным тренером ФК в 2015 году. За время работы команда под его началом выиграла Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также чемпионат мира среди футбольных клубов.

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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп намерен покинуть свою должность по завершении текущего сезона. Он проработал тренером ФК девять лет. «Главный тренер „Ливерпуля“ Юрген Клопп сообщил, что покинет свою должность после завершения текущего сезона», — передает Sport24 сообщение футбольного клуба. Уточняется, что он тренировал английский клуб девять лет. Клопп стал главным тренером ФК в 2015 году. За время работы команда под его началом выиграла Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также чемпионат мира среди футбольных клубов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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