Легендарный тренер «Ливерпуля» уходит из клуба после девяти лет работы

Юрген Клопп уйдет с должности тренера после окончания футбольного сезона
Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп намерен покинуть свою должность по завершении текущего сезона. Он проработал тренером ФК девять лет.
«Главный тренер „Ливерпуля“ Юрген Клопп сообщил, что покинет свою должность после завершения текущего сезона», — передает
Клопп стал главным тренером ФК в 2015 году. За время работы команда под его началом выиграла Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также чемпионат мира среди футбольных клубов.
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