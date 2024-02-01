Путин и дети хором кричали «спасибо» и пели гимн на ВДНХ. Видео

01 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вместе с детьми спел гимн России на ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На церемонии закрытия съезда «Движения первых» на выставке «Россия» президент РФ Владимир Путин и дети спели хором гимн страны. Также они несколько раз сказали «спасибо». «Ваши наставники и родителей всегда с вами были и будут. Слова благодарности им. Но лучше мы сделаем это прямо сейчас здесь и вместе. На счет три — Спасибо», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». После этого зал хором прокричал «спасибо», а после — «Россия». Спустя несколько секунд дети запели гимн страны. Путин подходил к тем, кто был на сцене и давал им микрофон. Гимн пропел и сам президент. До этого Путин поблагодарил «Движение первых» за высокие достижения. Среди них: было посажено два миллиона деревьев ко Дню народного единства, было отправлено более трех миллионов писем на передовую и другие. По словам Путина, «Движение первых» — это «огромная армия», которая делает добрые дела.

На церемонии закрытия съезда «Движения первых» на выставке «Россия» президент РФ Владимир Путин и дети спели хором гимн страны. Также они несколько раз сказали «спасибо». «Ваши наставники и родителей всегда с вами были и будут. Слова благодарности им. Но лучше мы сделаем это прямо сейчас здесь и вместе. На счет три — Спасибо», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». После этого зал хором прокричал «спасибо», а после — «Россия». Спустя несколько секунд дети запели гимн страны. Путин подходил к тем, кто был на сцене и давал им микрофон. Гимн пропел и сам президент. До этого Путин поблагодарил «Движение первых» за высокие достижения. Среди них: было посажено два миллиона деревьев ко Дню народного единства, было отправлено более трех миллионов писем на передовую и другие. По словам Путина, «Движение первых» — это «огромная армия», которая делает добрые дела.