Путин и дети хором кричали «спасибо» и пели гимн на ВДНХ. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин вместе с детьми спел гимн России на ВДНХ Фото:

На церемонии закрытия съезда «Движения первых» на выставке «Россия» президент РФ Владимир Путин и дети спели хором гимн страны. Также они несколько раз сказали «спасибо».

«Ваши наставники и родителей всегда с вами были и будут. Слова благодарности им. Но лучше мы сделаем это прямо сейчас здесь и вместе. На счет три — Спасибо», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

После этого зал хором прокричал «спасибо», а после — «Россия». Спустя несколько секунд дети запели гимн страны. Путин подходил к тем, кто был на сцене и давал им микрофон. Гимн пропел и сам президент.

До этого Путин поблагодарил «Движение первых» за высокие достижения. Среди них: было посажено два миллиона деревьев ко Дню народного единства, было отправлено более трех миллионов писем на передовую и другие. По словам Путина, «Движение первых» — это «огромная армия», которая делает добрые дела.

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На церемонии закрытия съезда «Движения первых» на выставке «Россия» президент РФ Владимир Путин и дети спели хором гимн страны. Также они несколько раз сказали «спасибо». «Ваши наставники и родителей всегда с вами были и будут. Слова благодарности им. Но лучше мы сделаем это прямо сейчас здесь и вместе. На счет три — Спасибо», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». После этого зал хором прокричал «спасибо», а после — «Россия». Спустя несколько секунд дети запели гимн страны. Путин подходил к тем, кто был на сцене и давал им микрофон. Гимн пропел и сам президент. До этого Путин поблагодарил «Движение первых» за высокие достижения. Среди них: было посажено два миллиона деревьев ко Дню народного единства, было отправлено более трех миллионов писем на передовую и другие. По словам Путина, «Движение первых» — это «огромная армия», которая делает добрые дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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