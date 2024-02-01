Российские родители хотят объединить детей общей идеей

ВЦИОМ: почти все родители и дети поддерживают идеи «Движения первых»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся, движение первых
«Движение первых» было создано в июле 2022 года Фото:

Три четверти родителей поддержали идею создания общественной организации в России для подрастающего поколения. Оно называется «Движение первых». Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел свой опрос.

«Три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного „Движения“ (74%). Не поддерживает каждый седьмой (15%)», — передает ВЦИОМ на своем сайте.

Молодое поколение отмечает, что в «Движении первых» их интересуют возможности и разного рода активности. Почти все ребята, которые вступили в организацию, заявили, что порекомендуют своим друзьям последовать своему примеру.

ВЦИОМ также поинтересовался, сколько людей в России знают о «Движении первых». Результат такой: больше всего об организации осведомлены молодые люди (67%). При этом 52% опрошенных родителей что-то слышали об организации, однако без подробностей.

Участники «Движения первых» сами развивают организацию. Так, три тысячи участников побывали на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». Там они определили приоритетные направления работы организации и пути развития.

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Три четверти родителей поддержали идею создания общественной организации в России для подрастающего поколения. Оно называется «Движение первых». Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел свой опрос. «Три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного „Движения“ (74%). Не поддерживает каждый седьмой (15%)», — передает ВЦИОМ на своем сайте. Молодое поколение отмечает, что в «Движении первых» их интересуют возможности и разного рода активности. Почти все ребята, которые вступили в организацию, заявили, что порекомендуют своим друзьям последовать своему примеру. ВЦИОМ также поинтересовался, сколько людей в России знают о «Движении первых». Результат такой: больше всего об организации осведомлены молодые люди (67%). При этом 52% опрошенных родителей что-то слышали об организации, однако без подробностей. Участники «Движения первых» сами развивают организацию. Так, три тысячи участников побывали на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». Там они определили приоритетные направления работы организации и пути развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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