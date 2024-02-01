Российские родители хотят объединить детей общей идеей

ВЦИОМ: почти все родители и дети поддерживают идеи «Движения первых»

01 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

«Движение первых» было создано в июле 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три четверти родителей поддержали идею создания общественной организации в России для подрастающего поколения. Оно называется «Движение первых». Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел свой опрос. «Три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного „Движения“ (74%). Не поддерживает каждый седьмой (15%)», — передает ВЦИОМ на своем сайте . Молодое поколение отмечает, что в «Движении первых» их интересуют возможности и разного рода активности. Почти все ребята, которые вступили в организацию, заявили, что порекомендуют своим друзьям последовать своему примеру. ВЦИОМ также поинтересовался, сколько людей в России знают о «Движении первых». Результат такой: больше всего об организации осведомлены молодые люди (67%). При этом 52% опрошенных родителей что-то слышали об организации, однако без подробностей. Участники «Движения первых» сами развивают организацию. Так, три тысячи участников побывали на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». Там они определили приоритетные направления работы организации и пути развития.

Три четверти родителей поддержали идею создания общественной организации в России для подрастающего поколения. Оно называется «Движение первых». Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел свой опрос. «Три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного „Движения“ (74%). Не поддерживает каждый седьмой (15%)», — передает ВЦИОМ на своем сайте. Молодое поколение отмечает, что в «Движении первых» их интересуют возможности и разного рода активности. Почти все ребята, которые вступили в организацию, заявили, что порекомендуют своим друзьям последовать своему примеру. ВЦИОМ также поинтересовался, сколько людей в России знают о «Движении первых». Результат такой: больше всего об организации осведомлены молодые люди (67%). При этом 52% опрошенных родителей что-то слышали об организации, однако без подробностей. Участники «Движения первых» сами развивают организацию. Так, три тысячи участников побывали на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». Там они определили приоритетные направления работы организации и пути развития.