В ЯНАО солдат, родившийся в День защитника Отечества, погиб на службе

Во время исполнения боевого задания погиб контратник из Лабытнанги (ЯНАО) Дмитрий Воробьев, который родился в День защитника Отечества. Прощание с героем состоялось 3 февраля, об этом сообщила глава города Марина Трескова.
«Служба по контракту — это выбор сильного духом человека, готовность встать на защиту людей. Родившись в День защитника Отечества, он обладал всеми качествами настоящего Героя. Разделяем горечь утраты, скорбим… Пусть земля будет Дмитрию легким пухом», — написала во «ВКонтакте» Трескова.
Ранее глава города рассказывала в своих соцсетях, что в Лабытнанге простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым. Боец погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.
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