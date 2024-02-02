02 февраля 2024

В ЯНАО солдат, родившийся в День защитника Отечества, погиб на службе

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Ямалец погиб при исполнении боевого задания Фото:

Во время исполнения боевого задания погиб контратник из Лабытнанги (ЯНАО) Дмитрий Воробьев, который родился в День защитника Отечества. Прощание с героем состоялось 3 февраля, об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«Служба по контракту — это выбор сильного духом человека, готовность встать на защиту людей. Родившись в День защитника Отечества, он обладал всеми качествами настоящего Героя. Разделяем горечь утраты, скорбим… Пусть земля будет Дмитрию легким пухом», — написала во «ВКонтакте» Трескова.

Ранее глава города рассказывала в своих соцсетях, что в Лабытнанге простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым. Боец погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

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Во время исполнения боевого задания погиб контратник из Лабытнанги (ЯНАО) Дмитрий Воробьев, который родился в День защитника Отечества. Прощание с героем состоялось 3 февраля, об этом сообщила глава города Марина Трескова. «Служба по контракту — это выбор сильного духом человека, готовность встать на защиту людей. Родившись в День защитника Отечества, он обладал всеми качествами настоящего Героя. Разделяем горечь утраты, скорбим… Пусть земля будет Дмитрию легким пухом», — написала во «ВКонтакте» Трескова. Ранее глава города рассказывала в своих соцсетях, что в Лабытнанге простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым. Боец погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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