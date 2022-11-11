Дмитрий Шестаков погиб при исполнении задач специальной военной операции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Лабытнанги (ЯНАО) земляки простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.

«Вместе с родными и близкими мы прощались с военнослужащим — контрактником [Дмитрием Шестаковым], погибшим при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Указом президента России наш Герой награжден орденом Мужества посмертно», — сообщила Трескова.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли похороны военнослужащего Евгения Яптика. Он погиб 22 октября при исполнении боевого долга в зоне СВО.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями СВО назывались демилитаризация и денацификация Украины.