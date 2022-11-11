11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Дмитрий Шестаков погиб при исполнении задач специальной военной операции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Лабытнанги (ЯНАО) земляки простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.

«Вместе с родными и близкими мы прощались с военнослужащим — контрактником [Дмитрием Шестаковым], погибшим при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Указом президента России наш Герой награжден орденом Мужества посмертно», — сообщила Трескова.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли похороны военнослужащего Евгения Яптика. Он погиб 22 октября при исполнении боевого долга в зоне СВО.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями СВО назывались демилитаризация и денацификация Украины.

Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) земляки простились с военнослужащим Дмитрием Шестаковым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Лабытнанги Марина Трескова. «Вместе с родными и близкими мы прощались с военнослужащим — контрактником [Дмитрием Шестаковым], погибшим при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Указом президента России наш Герой награжден орденом Мужества посмертно», — сообщила Трескова. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли похороны военнослужащего Евгения Яптика. Он погиб 22 октября при исполнении боевого долга в зоне СВО. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями СВО назывались демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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