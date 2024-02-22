В пермском поселке ввели особый режим из-за пожара в котельной

Жителей поселка Харино Пермского края попросили перейти на печное отопление из-за пожара в местной котельной. На территории ввели режим повышенной готовности. Сеть отапливала детский сад и жилые дома по улицам Сплавщиков и Набережной, рассказала глава администрации Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
«Ввели режим повышенной готовности. Специалисты прошли по домам, выяснили — практически во всех квартирах есть печи. Убедительная просьба, временно перейти на печное отопление», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра, днем 23 февраля в котельной запустили два котла. Сейчас проводится работа по подключению насоса для подкачки воды в систему отопления. При этом выяснилось, что местные жители берут воду из системы отопления для личных нужд. Шалгинских попросила население не усугублять ситуацию и не усложнять проведение восстановительных работ. Факт нецелевого использования воды будет выявляться, подчеркнула она.
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