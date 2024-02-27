Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Twitch разблокировал аккаунт Егора Крида до решения суда Фото:

Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС, поскольку блокировка его аккаунта на платформе Twitch была признана незаконной. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Егор Булаткин (настоящее имя Крида) оспорил блокировку, подав иск к ФНС и РКН. Суд встал на его сторону, признав блокировку незаконной», — говорится в сообщении.

Адвокат Крида Владислав Подшибякин назвал подобное решение первым в РФ. Twitch разблокировал аккаунт певца до решения суда.

В 2023 году канал Крида на Twitch был заблокирован по запросу Роскомнадзора из-за рекламы онлайн-казино. Внимание ведомства к каналу певца было привлечено после обращения Екатерины Мизулиной из «Лиги безопасного интернета».

Ранее Егор Крид победил telegram-канал Mash в суде за ложные высказывания о себе, передают «Дни.ру». Певец наказал журналистов, которые первыми представили неверные данные, на 350 тысяч рублей.

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Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС, поскольку блокировка его аккаунта на платформе Twitch была признана незаконной. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Егор Булаткин (настоящее имя Крида) оспорил блокировку, подав иск к ФНС и РКН. Суд встал на его сторону, признав блокировку незаконной», — говорится в сообщении. Адвокат Крида Владислав Подшибякин назвал подобное решение первым в РФ. Twitch разблокировал аккаунт певца до решения суда. В 2023 году канал Крида на Twitch был заблокирован по запросу Роскомнадзора из-за рекламы онлайн-казино. Внимание ведомства к каналу певца было привлечено после обращения Екатерины Мизулиной из «Лиги безопасного интернета». Ранее Егор Крид победил telegram-канал Mash в суде за ложные высказывания о себе, передают «Дни.ру». Певец наказал журналистов, которые первыми представили неверные данные, на 350 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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