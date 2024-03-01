Летом в курганских лагерях смогут отдохнуть более 30 тысяч детей

02 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Путевки в детские лагеря остались, несмотря на ажиотаж Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Летом в загородных детских лагерях Курганской области смогут отдохнуть более 12 тысяч детей, а в пришкольных — свыше 18 тысяч. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров. «К сожалению, большой наплыв людей оказался неожиданностью, но администрация Кургана оперативно отработала, увеличив количество сотрудников, которые работают по приему граждан. На сегодняшний день могу сказать, что, несмотря на весь ажиотаж, путевки еще остались. Всего за летние месяцы 2024 года планируется оздоровить более 12 тысяч детей в загородных лагерях и свыше 18 тысяч — в пришкольных», — рассказал Кочеров. Его слова приводит telegram-канал мэрии города. Ранее сообщалось, что администрация продлила время приема документов на путевки в детские лагеря и удвоила количество сотрудников. С 4 марта 2024 года заявки от родителей будут принимать по улице Пушкина, 85 (кабинет 12) с 9:00 до 17:00.

Летом в загородных детских лагерях Курганской области смогут отдохнуть более 12 тысяч детей, а в пришкольных — свыше 18 тысяч. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров. «К сожалению, большой наплыв людей оказался неожиданностью, но администрация Кургана оперативно отработала, увеличив количество сотрудников, которые работают по приему граждан. На сегодняшний день могу сказать, что, несмотря на весь ажиотаж, путевки еще остались. Всего за летние месяцы 2024 года планируется оздоровить более 12 тысяч детей в загородных лагерях и свыше 18 тысяч — в пришкольных», — рассказал Кочеров. Его слова приводит telegram-канал мэрии города. Ранее сообщалось, что администрация продлила время приема документов на путевки в детские лагеря и удвоила количество сотрудников. С 4 марта 2024 года заявки от родителей будут принимать по улице Пушкина, 85 (кабинет 12) с 9:00 до 17:00.