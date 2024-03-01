Из-за ажиотажа на путевки в лагеря мэрия Кургана приняла срочные меры

01 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

В 2024 году путевок в лагеря Кургана будет на 1000 больше, чем в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Охота за путевками в курганские детские лагеря Чтобы принять заявки от курганцев на путевки в детские загородные лагеря Кургана, администрация продлила время приема документов и удвоила количество сотрудников на приеме в кинотеатре «Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. «Несмотря на то, что время начала продажи путевок было объявлено с 8.30, фактически прием заявок начался раньше этого времени, с 8.10. В прошлом году прием заявок осуществлялся тремя специалистами. В этом году их количество увеличено до семи. Они одновременно ведут прием в порядке очереди», — ответили в пресс-службе городской администрации. Купить путевки 1 марта в кинотеатре «Россия» можно в лагеря «Им. Н. Островского», «Звездный», «Зеркальный» и «Островок». Прием заявок в данные лагеря решили продлить до 19 часов 30 минут. С 4 марта 2024 года заявки от родителей будут принимать по адресу г. Курган, ул. Пушкина, 85 (каб.12) с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Всего в текущем году в загородных лагерях города Кургана отдохнут порядка 3050 детей. Будет реализовано более чем на 1000 путевок больше, чем в прошлом году. В том числе 2680 детей отдохнут в лагерях «Им. Н. Островского», «Звездный», «Зеркальный» и «Островок» и 370 детей побывают на сменах в лагере «Им. Коли Мяготина». В лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить более 3630-ти школьников. В настоящее время МБУ «Городской центр культуры и досуга» совместно с администрацией города Кургана и департаментом информационных технологий отрабатывают вопросы подачи заявлений на путевки в оздоровительные лагеря через портал Госуслуг. «Практика показывает, что при онлайн-записи могут возникать технические сбои, в том числе из-за перегруженности портала. Кроме того, необходима отработка ряда технических моментов. В частности, поступали жалобы на невозможность записаться через портал Госуслуг жителям города с временной регистрацией», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что 1 марта в кинотеатре «Россия» сотни курганцев образовали очередь за путевками в детские загородные лагеря. Некоторым ожидающим в очереди становилось плохо. По состоянию на 11:34 часов специалисты приняли заявки от 500 заявителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы принять заявки от курганцев на путевки в детские загородные лагеря Кургана, администрация продлила время приема документов и удвоила количество сотрудников на приеме в кинотеатре «Россия». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. «Несмотря на то, что время начала продажи путевок было объявлено с 8.30, фактически прием заявок начался раньше этого времени, с 8.10. В прошлом году прием заявок осуществлялся тремя специалистами. В этом году их количество увеличено до семи. Они одновременно ведут прием в порядке очереди», — ответили в пресс-службе городской администрации. Купить путевки 1 марта в кинотеатре «Россия» можно в лагеря «Им. Н. Островского», «Звездный», «Зеркальный» и «Островок». Прием заявок в данные лагеря решили продлить до 19 часов 30 минут. С 4 марта 2024 года заявки от родителей будут принимать по адресу г. Курган, ул. Пушкина, 85 (каб.12) с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Всего в текущем году в загородных лагерях города Кургана отдохнут порядка 3050 детей. Будет реализовано более чем на 1000 путевок больше, чем в прошлом году. В том числе 2680 детей отдохнут в лагерях «Им. Н. Островского», «Звездный», «Зеркальный» и «Островок» и 370 детей побывают на сменах в лагере «Им. Коли Мяготина». В лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить более 3630-ти школьников. В настоящее время МБУ «Городской центр культуры и досуга» совместно с администрацией города Кургана и департаментом информационных технологий отрабатывают вопросы подачи заявлений на путевки в оздоровительные лагеря через портал Госуслуг. «Практика показывает, что при онлайн-записи могут возникать технические сбои, в том числе из-за перегруженности портала. Кроме того, необходима отработка ряда технических моментов. В частности, поступали жалобы на невозможность записаться через портал Госуслуг жителям города с временной регистрацией», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что 1 марта в кинотеатре «Россия» сотни курганцев образовали очередь за путевками в детские загородные лагеря. Некоторым ожидающим в очереди становилось плохо. По состоянию на 11:34 часов специалисты приняли заявки от 500 заявителей.