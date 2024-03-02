112: в Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

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Самолеты не могут приземлиться в Пулково Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщил источник «112».

«В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“ из-за угрозы атаки БПЛА», — сообщил источник telegram-канала «112». При этом сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города.

Обновлено в 20:20 (по мск):

Ограничения на работу аэропорта Пулково сняты в 20:03 (по мск). Об этом сообщила Росавиация.

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщил источник «112». «В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“ из-за угрозы атаки БПЛА», — сообщил источник telegram-канала «112». При этом сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города. Обновлено в 20:20 (по мск): Ограничения на работу аэропорта Пулково сняты в 20:03 (по мск). Об этом сообщила Росавиация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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