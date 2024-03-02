112: в Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

Самолеты не могут приземлиться в Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщил источник «112».
«В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“ из-за угрозы атаки БПЛА», — сообщил источник telegram-канала «112». При этом сервис отслеживания полетов Flightradar показывает, что самолеты кружат вокруг города.
Обновлено в 20:20 (по мск):
Ограничения на работу аэропорта Пулково сняты в 20:03 (по мск). Об этом сообщила Росавиация.
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