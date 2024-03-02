02 марта 2024
01 марта 2024

В Пермь придет плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, сосульки, наледь, оттепель, окно, потепление
Пермяков ждет теплая погода, отмечают синоптики Фото:

В Перми прогнозируется плюсовая температура в ближайшие дни. Об этом предупредили представители пермского филиала ЦГМС в telegram-канале.

«Ожидается в Перми 4 марта дневная температура от -1 до +4 градусов. Ночью прогнозируется -2 градуса», — говорится в сообщении метеорологов.

По данным синоптиков, в Перми выпадет небольшой снег. Они добавили, что ветер будет западный, умеренный.

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В Перми прогнозируется плюсовая температура в ближайшие дни. Об этом предупредили представители пермского филиала ЦГМС в telegram-канале. «Ожидается в Перми 4 марта дневная температура от -1 до +4 градусов. Ночью прогнозируется -2 градуса», — говорится в сообщении метеорологов. По данным синоптиков, в Перми выпадет небольшой снег. Они добавили, что ветер будет западный, умеренный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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