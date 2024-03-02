В Пермь придет плюсовая температура

Пермяков ждет теплая погода, отмечают синоптики
В Перми прогнозируется плюсовая температура в ближайшие дни. Об этом предупредили представители пермского филиала ЦГМС в telegram-канале.
«Ожидается в Перми 4 марта дневная температура от -1 до +4 градусов. Ночью прогнозируется -2 градуса», — говорится в сообщении метеорологов.
По данным синоптиков, в Перми выпадет небольшой снег. Они добавили, что ветер будет западный, умеренный.
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