В Уссурийске дебошир угрожал оторвать оставшуюся ногу ветерану СВО

СК завел дело на дебошира, угрожавшего оторвать ногу участнику СВО

10 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Следком возбудил дело против жителя Уссурийска за хулиганство и угрозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против жителя Уссурийска, который угрожал оторвать вторую ногу участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, 8 марта в Уссурийске между участником СВО и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал оторвать ветерану вторую оставшуюся ногу. «По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Мужчину, который угрожал ветерану, обвиняют по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство. Ранее в СМИ писали, что в Уссурийске военный, потерявший ногу, хотел припарковаться около рынка, однако места для инвалидов были заняты. Одно из парковочных мест занял мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Как только ему сделали замечание, он тут же начал угрожать ветерану.

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против жителя Уссурийска, который угрожал оторвать вторую ногу участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, 8 марта в Уссурийске между участником СВО и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал оторвать ветерану вторую оставшуюся ногу. «По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Мужчину, который угрожал ветерану, обвиняют по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство. Ранее в СМИ писали, что в Уссурийске военный, потерявший ногу, хотел припарковаться около рынка, однако места для инвалидов были заняты. Одно из парковочных мест занял мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Как только ему сделали замечание, он тут же начал угрожать ветерану.