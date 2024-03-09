09 марта 2024

В Уссурийске дебошир угрожал оторвать оставшуюся ногу ветерану СВО

СК завел дело на дебошира, угрожавшего оторвать ногу участнику СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Следком возбудил дело против жителя Уссурийска за хулиганство и угрозы Фото:

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против жителя Уссурийска, который угрожал оторвать вторую ногу участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, 8 марта в Уссурийске между участником СВО и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал оторвать ветерану вторую оставшуюся ногу. «По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Мужчину, который угрожал ветерану, обвиняют по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство.

Ранее в СМИ писали, что в Уссурийске военный, потерявший ногу, хотел припарковаться около рынка, однако места для инвалидов были заняты. Одно из парковочных мест занял мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Как только ему сделали замечание, он тут же начал угрожать ветерану.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против жителя Уссурийска, который угрожал оторвать вторую ногу участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, 8 марта в Уссурийске между участником СВО и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал оторвать ветерану вторую оставшуюся ногу. «По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Мужчину, который угрожал ветерану, обвиняют по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство. Ранее в СМИ писали, что в Уссурийске военный, потерявший ногу, хотел припарковаться около рынка, однако места для инвалидов были заняты. Одно из парковочных мест занял мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Как только ему сделали замечание, он тут же начал угрожать ветерану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...