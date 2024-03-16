Десятки курганцев получили подарки победителей викторины после участия в выборах. Фото

17 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Курганцы принимают участие в викторине и получают подарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Организаторы курганской викторины «Весна в семью пришла» доставляют и выдают подарки победителям из числа участников второго дня. Жители региона принимают участие в викторине на пунктах голосования за кандидатов в президенты РФ. Фото со снимками обладателей выигрышей размещены в официальной группе викторины в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляем победителей и напоминаем, что викторина проходит и 17 марта», — говорится в паблике организаторов. Во второй день были разыграны сотни подарков. Тех, кто еще не проголосовал и не принял участие в викторине, приглашают сделать это на своих избирательных участках. На фото, размещенных на страницах паблика, запечатлены жители Курганской области с доставшимися им подарками. Среди них телевизоры, смартфоны, электросамокаты. Также курганцы получили мясорубки, мультиварки, мясорубки, тонометры, утюги, чайники и другую бытовую технику и электронику. Ранее URA.RU сообщало, что обладателем автомобиля Niva Travel стала сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан. У девушки еще нет водительского удостоверения, но она планирует их получить и пользоваться выигранным автомобилем. В Курганской области выдают подарки победителям викторины, проводимой во время выборов президента РФ Фото VK Весна в семью пришла. Фото VK Весна в семью пришла Курганцы получают телевизоры за победу в викторине Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241928%2Fwall-224298530_11292 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241928%2Fwall-224298530_11292 Большие призы курганцам доставляют на дом Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241924%2Fwall-224298530_11292 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241924%2Fwall-224298530_11292 Среди призов победителям — утюги и другая малая бытовая техника Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241917%2Fwall-224298530_11257 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241917%2Fwall-224298530_11257 Победитель курганской викторины, выигравший смартфон Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241916%2Fwall-224298530_11257 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241916%2Fwall-224298530_11257 Также победителям курганской викторины достались десятки сушилок для овощей Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241918%2Fwall-224298530_11257 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241918%2Fwall-224298530_11257 Курганцы, принявшие участие в викторине после выборов президента РФ, показывают полученные призы Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241919%2Fwall-224298530_11268 Фото: VK Весна в семью пришла. https://vk.com/festival45?z=photo-224298530_457241919%2Fwall-224298530_11268 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы курганской викторины «Весна в семью пришла» доставляют и выдают подарки победителям из числа участников второго дня. Жители региона принимают участие в викторине на пунктах голосования за кандидатов в президенты РФ. Фото со снимками обладателей выигрышей размещены в официальной группе викторины в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляем победителей и напоминаем, что викторина проходит и 17 марта», — говорится в паблике организаторов. Во второй день были разыграны сотни подарков. Тех, кто еще не проголосовал и не принял участие в викторине, приглашают сделать это на своих избирательных участках. На фото, размещенных на страницах паблика, запечатлены жители Курганской области с доставшимися им подарками. Среди них телевизоры, смартфоны, электросамокаты. Также курганцы получили мясорубки, мультиварки, мясорубки, тонометры, утюги, чайники и другую бытовую технику и электронику. Ранее URA.RU сообщало, что обладателем автомобиля Niva Travel стала сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан. У девушки еще нет водительского удостоверения, но она планирует их получить и пользоваться выигранным автомобилем.