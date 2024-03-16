16 марта 2024

Второй главный приз викторины передали сотруднице «Кургашмашзавода». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка выиграла автомобиль в викторине Фото:
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В Курганской области вручили второй крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Победительницей стала ведущий инженер Курганского машиностроительного завода Анастасия Чебан. Ключи от машины передал один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Что я хочу сказать жителям Курганской области. Викторина у нас проводится честно, победители все разные. Сегодня выиграла Анастасия, у которой нет водительских прав. Она не верила в это чудо, что выиграла автомобиль», — сказал Шиншин. Победительница рассказала корреспонденту URA.RU, что четыре года работает на «Курганмашзаводе».

Помимо автомобиля 16 марта были разыграны еще 1309 призов. Курганцы получили телевизоры, смартфоны, бытовую технику и многое другое. Получатель самого главного приза викторины — квартиры — будет известен 17 марта.

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В Курганской области вручили второй крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Победительницей стала ведущий инженер Курганского машиностроительного завода Анастасия Чебан. Ключи от машины передал один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Что я хочу сказать жителям Курганской области. Викторина у нас проводится честно, победители все разные. Сегодня выиграла Анастасия, у которой нет водительских прав. Она не верила в это чудо, что выиграла автомобиль», — сказал Шиншин. Победительница рассказала корреспонденту URA.RU, что четыре года работает на «Курганмашзаводе». Помимо автомобиля 16 марта были разыграны еще 1309 призов. Курганцы получили телевизоры, смартфоны, бытовую технику и многое другое. Получатель самого главного приза викторины — квартиры — будет известен 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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