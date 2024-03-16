В Курганской области вручили второй крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Победительницей стала ведущий инженер Курганского машиностроительного завода Анастасия Чебан. Ключи от машины передал один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Что я хочу сказать жителям Курганской области. Викторина у нас проводится честно, победители все разные. Сегодня выиграла Анастасия, у которой нет водительских прав. Она не верила в это чудо, что выиграла автомобиль», — сказал Шиншин. Победительница рассказала корреспонденту URA.RU, что четыре года работает на «Курганмашзаводе».
Помимо автомобиля 16 марта были разыграны еще 1309 призов. Курганцы получили телевизоры, смартфоны, бытовую технику и многое другое. Получатель самого главного приза викторины — квартиры — будет известен 17 марта.
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