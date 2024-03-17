Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина гражданство РФ

17 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

От Ивана Сырского в Киеве открестились еще в феврале 2024, из-за его желания получить гражданство РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пасынок главкома Вооруженных сил Александра Сырского Иван Сырский попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ. Информацию об этом передает RT. «Иван Сырский заявил, что с удовольствием бы принял участие в голосовании на выборах президента РФ, если бы у него был паспорт», — сообщает телеканал. Отмечается, что Иван проживает в Австралии. О гражданстве он попросил сегодня у главы РФ, когда пришел к генконсульству России в Сиднее, где проходят выборы. Ранее URA.RU писало о том, что в Киеве уже открестились от Ивана Сырского, который поддерживает главу РФ и СВО. Украинский Центр противодействия информации (ЦПД) отметил, что главком ВСУ Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пасынок главкома Вооруженных сил Александра Сырского Иван Сырский попросил у президента России Владимира Путина гражданство РФ. Информацию об этом передает RT. «Иван Сырский заявил, что с удовольствием бы принял участие в голосовании на выборах президента РФ, если бы у него был паспорт», — сообщает телеканал. Отмечается, что Иван проживает в Австралии. О гражданстве он попросил сегодня у главы РФ, когда пришел к генконсульству России в Сиднее, где проходят выборы. Ранее URA.RU писало о том, что в Киеве уже открестились от Ивана Сырского, который поддерживает главу РФ и СВО. Украинский Центр противодействия информации (ЦПД) отметил, что главком ВСУ Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана.