В Киеве открестились от сына Сырского, поддерживающего Путина

21 февраля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

На Украине заявили, что сын Сырского был приемным и главком ВСУ с ним не общается Фото: Официальный сайт президента Украины Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана. Об этом сообщил украинский Центр противодействия информации (ЦПД) после появления в СМИ информации о семье Сырского. Сообщалось, что его приемный сын заявил о поддержке СВО, а также о желании получить российское гражданство. «Сырский действительно был женат на женщине, у которой был сын Иван. Однако он его не усыновлял. Сырский не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми», — заявили в украинском УПД, передает MK.RU. Уточняется, что бывшая жена Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. Ранее в Сети появилось видео, на котором Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции. Его опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана. Об этом сообщил украинский Центр противодействия информации (ЦПД) после появления в СМИ информации о семье Сырского. Сообщалось, что его приемный сын заявил о поддержке СВО, а также о желании получить российское гражданство. «Сырский действительно был женат на женщине, у которой был сын Иван. Однако он его не усыновлял. Сырский не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми», — заявили в украинском УПД, передает MK.RU. Уточняется, что бывшая жена Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. Ранее в Сети появилось видео, на котором Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции. Его опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.