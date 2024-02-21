21 февраля 2024

В Киеве открестились от сына Сырского, поддерживающего Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
На Украине заявили, что сын Сырского был приемным и главком ВСУ с ним не общается Фото:

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана. Об этом сообщил украинский Центр противодействия информации (ЦПД) после появления в СМИ информации о семье Сырского. Сообщалось, что его приемный сын заявил о поддержке СВО, а также о желании получить российское гражданство.

«Сырский действительно был женат на женщине, у которой был сын Иван. Однако он его не усыновлял. Сырский не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми», — заявили в украинском УПД, передает MK.RU. Уточняется, что бывшая жена Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции. Его опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.

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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не усыновлял сына своей бывшей жены Ивана. Об этом сообщил украинский Центр противодействия информации (ЦПД) после появления в СМИ информации о семье Сырского. Сообщалось, что его приемный сын заявил о поддержке СВО, а также о желании получить российское гражданство. «Сырский действительно был женат на женщине, у которой был сын Иван. Однако он его не усыновлял. Сырский не поддерживает отношений с прежней женой и ее детьми», — заявили в украинском УПД, передает MK.RU. Уточняется, что бывшая жена Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. Ранее в Сети появилось видео, на котором Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции. Его опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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