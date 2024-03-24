В Перми усилены меры безопасности в аэропорту и на ж/д вокзале

25 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В «Большом Савино» усилен контроль за теми, кто прилетает в Пермь Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в Перми усилили меры безопасности в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В Перми были усилены меры безопасности и контроль прибывающих граждан на железнодорожном вокзале „Пермь II“ и в аэропорту „Большое Савино“. Это связано с тем, что двое из четверых напавших на „Крокус Сити Холл“ прилетели в Россию из другой страны», — рассказал собеседник агентства. В Пермском линейном отделе МВД на транспорте от комментариев на данную тему отказались. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли более 130 человек, еще около двухсот пострадали. 24 марта был объявлен днем траура. В течение всех выходных пермяки возлагали цветы в память о погибших и пострадавших к мемориалу в Сквере уральских добровольцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в Перми усилили меры безопасности в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В Перми были усилены меры безопасности и контроль прибывающих граждан на железнодорожном вокзале „Пермь II“ и в аэропорту „Большое Савино“. Это связано с тем, что двое из четверых напавших на „Крокус Сити Холл“ прилетели в Россию из другой страны», — рассказал собеседник агентства. В Пермском линейном отделе МВД на транспорте от комментариев на данную тему отказались. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли более 130 человек, еще около двухсот пострадали. 24 марта был объявлен днем траура. В течение всех выходных пермяки возлагали цветы в память о погибших и пострадавших к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.