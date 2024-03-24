24 марта 2024

В Перми усилены меры безопасности в аэропорту и на ж/д вокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
В «Большом Савино» усилен контроль за теми, кто прилетает в Пермь Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в Перми усилили меры безопасности в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В Перми были усилены меры безопасности и контроль прибывающих граждан на железнодорожном вокзале „Пермь II“ и в аэропорту „Большое Савино“. Это связано с тем, что двое из четверых напавших на „Крокус Сити Холл“ прилетели в Россию из другой страны», — рассказал собеседник агентства. В Пермском линейном отделе МВД на транспорте от комментариев на данную тему отказались.

Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли более 130 человек, еще около двухсот пострадали. 24 марта был объявлен днем траура. В течение всех выходных пермяки возлагали цветы в память о погибших и пострадавших к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.

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После террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в Перми усилили меры безопасности в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В Перми были усилены меры безопасности и контроль прибывающих граждан на железнодорожном вокзале „Пермь II“ и в аэропорту „Большое Савино“. Это связано с тем, что двое из четверых напавших на „Крокус Сити Холл“ прилетели в Россию из другой страны», — рассказал собеседник агентства. В Пермском линейном отделе МВД на транспорте от комментариев на данную тему отказались. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли более 130 человек, еще около двухсот пострадали. 24 марта был объявлен днем траура. В течение всех выходных пермяки возлагали цветы в память о погибших и пострадавших к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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