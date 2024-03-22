Пермь скорбит по погибшим в «Крокус Сити Холле»

В Перми отменены занятия и празднования, люди несут цветы, власти обещают поддержку

23 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Вся Россия скорбит о жертвах теракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где группа вооруженных боевиков расстреляла людей, в Пермском крае отменены все развлекательные мероприятия. Вузы и школы отменяют занятия, люди несут цветы к мемориалу в сквере Уральских добровольцев. Официальная реакция 22 марта в Пермском крае по распоряжению губернатора Дмитрия Махонина отменили все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил ночью в свое telegram-канале: «Поручил усилить в регионе меры безопасности. Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных». Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших. К его словам ночью и утром 23 марта в соцсетях присоединились многие чиновники края. В аккаунтах мэрий, различных ведомств и на личных страницах аватарки сменились на траурные. Вузы Об отмене занятий первым сообщил Пермский классический университет (ПГНИУ). «В связи с трагическими событиями в концертном зале „Крокус Сити Холл“ все занятия и иные мероприятия, запланированные в Пермском университете на сегодня, 23 марта, отменены», — сообщил вуз в половине первого ночи. В Педагогическом университете в субботу, 23 марта, отменяются все занятия и массовые мероприятия, а с понедельника вуз переводится на дистанционный формат. Аналогичные сообщения пришли также из Политеха и медицинского университета. Школы В школах Перми в выходные должны были пройти Дни открырых дверей для родителей будущих первоклассников. Их решено перенести на 30 марта, сообщил мэр Эдуард Соснин. «Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены — они будут проведены 30 марта», — написал он в соцсетях. При этом, по его словам, учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Культурные учреждения Утром 23 марта об отмене мероприятий сообщили многие культурные учреждения. Так, Театр кукол объявил, что «все спектакли, назначенные на 23 и 24 марта, отменяются». Пермская арт-резиденция 23 и 24 марта будет закрыта для посещения. Главнй городской парк развлечений имени Горького отменил на выходные «все мероприятия развлекательного характера и работу аттракционов». При этом о продолжении работы в штатном режиме сообщила Пермская художественная галерея и Кунгурская ледяная пещера. Пермяки Свежие цветы у мемориала появились с раннего утра Фото: Данил Постаногов Жители Перми с утра начали нести цветы к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь». К утру 23 марта их было не так много. Но около 11 часов Дмитрий Махонин в соцсетях призвал людей оставлять свечи и цветы именно там. «Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», — написал он. Цветы пермяки оставляют также около рекламных экранов, которые сегодня в знак скорби транслируют изображение свечи на темном фоне. Такой мемориал образовался, например, около ТЦ «Колизей». Поддержка Власти Пермского края опубликовали номера телефонов для тех, кому требуется помощь. Бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для жителей Пермского края: 8 800 2008 911;

Экстренная психологическая помощь: 8 800 7751 717;

Круглосуточный бесплатный телефон доверия Краевого кризисного центра: 8 (342) 281-26-66;

Единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;

Круглосуточная «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50;

Линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где группа вооруженных боевиков расстреляла людей, в Пермском крае отменены все развлекательные мероприятия. Вузы и школы отменяют занятия, люди несут цветы к мемориалу в сквере Уральских добровольцев. 22 марта в Пермском крае по распоряжению губернатора Дмитрия Махонина отменили все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил ночью в свое telegram-канале: «Поручил усилить в регионе меры безопасности. Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных». Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших. К его словам ночью и утром 23 марта в соцсетях присоединились многие чиновники края. В аккаунтах мэрий, различных ведомств и на личных страницах аватарки сменились на траурные. Об отмене занятий первым сообщил Пермский классический университет (ПГНИУ). «В связи с трагическими событиями в концертном зале „Крокус Сити Холл“ все занятия и иные мероприятия, запланированные в Пермском университете на сегодня, 23 марта, отменены», — сообщил вуз в половине первого ночи. В Педагогическом университете в субботу, 23 марта, отменяются все занятия и массовые мероприятия, а с понедельника вуз переводится на дистанционный формат. Аналогичные сообщения пришли также из Политеха и медицинского университета. В школах Перми в выходные должны были пройти Дни открырых дверей для родителей будущих первоклассников. Их решено перенести на 30 марта, сообщил мэр Эдуард Соснин. «Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены — они будут проведены 30 марта», — написал он в соцсетях. При этом, по его словам, учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Утром 23 марта об отмене мероприятий сообщили многие культурные учреждения. Так, Театр кукол объявил, что «все спектакли, назначенные на 23 и 24 марта, отменяются». Пермская арт-резиденция 23 и 24 марта будет закрыта для посещения. Главнй городской парк развлечений имени Горького отменил на выходные «все мероприятия развлекательного характера и работу аттракционов». При этом о продолжении работы в штатном режиме сообщила Пермская художественная галерея и Кунгурская ледяная пещера. Жители Перми с утра начали нести цветы к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь». К утру 23 марта их было не так много. Но около 11 часов Дмитрий Махонин в соцсетях призвал людей оставлять свечи и цветы именно там. «Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», — написал он. Цветы пермяки оставляют также около рекламных экранов, которые сегодня в знак скорби транслируют изображение свечи на темном фоне. Такой мемориал образовался, например, около ТЦ «Колизей». Власти Пермского края опубликовали номера телефонов для тех, кому требуется помощь.