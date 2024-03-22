Пермь скорбит по погибшим в «Крокус Сити Холле»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где группа вооруженных боевиков расстреляла людей, в Пермском крае отменены все развлекательные мероприятия. Вузы и школы отменяют занятия, люди несут цветы к мемориалу в сквере Уральских добровольцев.
Официальная реакция
22 марта в Пермском крае по распоряжению губернатора Дмитрия Махонина отменили все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил ночью в свое telegram-канале: «Поручил усилить в регионе меры безопасности. Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных». Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших. К его словам ночью и утром 23 марта в соцсетях присоединились многие чиновники края. В аккаунтах мэрий, различных ведомств и на личных страницах аватарки сменились на траурные.
Вузы
Об отмене занятий первым сообщил Пермский классический университет (ПГНИУ). «В связи с трагическими событиями в концертном зале „Крокус Сити Холл“ все занятия и иные мероприятия, запланированные в Пермском университете на сегодня, 23 марта, отменены», — сообщил вуз в половине первого ночи. В Педагогическом университете в субботу, 23 марта, отменяются все занятия и массовые мероприятия, а с понедельника вуз переводится на дистанционный формат. Аналогичные сообщения пришли также из Политеха и медицинского университета.
Школы
В школах Перми в выходные должны были пройти Дни открырых дверей для родителей будущих первоклассников. Их решено перенести на 30 марта, сообщил мэр Эдуард Соснин. «Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены — они будут проведены 30 марта», — написал он в соцсетях. При этом, по его словам, учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности.
Культурные учреждения
Утром 23 марта об отмене мероприятий сообщили многие культурные учреждения. Так, Театр кукол объявил, что «все спектакли, назначенные на 23 и 24 марта, отменяются». Пермская арт-резиденция 23 и 24 марта будет закрыта для посещения. Главнй городской парк развлечений имени Горького отменил на выходные «все мероприятия развлекательного характера и работу аттракционов». При этом о продолжении работы в штатном режиме сообщила Пермская художественная галерея и Кунгурская ледяная пещера.
Пермяки
Жители Перми с утра начали нести цветы к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь». К утру 23 марта их было не так много. Но около 11 часов Дмитрий Махонин в соцсетях призвал людей оставлять свечи и цветы именно там. «Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в „Крокус Сити Холле“ можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», — написал он.
Цветы пермяки оставляют также около рекламных экранов, которые сегодня в знак скорби транслируют изображение свечи на темном фоне. Такой мемориал образовался, например, около ТЦ «Колизей».
Поддержка
Власти Пермского края опубликовали номера телефонов для тех, кому требуется помощь.
- Бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для жителей Пермского края: 8 800 2008 911;
- Экстренная психологическая помощь: 8 800 7751 717;
- Круглосуточный бесплатный телефон доверия Краевого кризисного центра: 8 (342) 281-26-66;
- Единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;
- Круглосуточная «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50;
- Линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59.
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