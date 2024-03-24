Как работают развлекательные заведения в Перми

В Перми развлекательные заведения продолжают работать с усиленной охраной

С 25 марта многие заведения продолжали работать в штатном режиме Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Перми театры, развлекательные центры, кафе и термальные комплексы вернулись к обычному режиму работы. Но после террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье заведения усилили охрану. URA.RU собрало информацию о дополнительных мерах и работе развлекательных заведений.

«В связи с усилением безопасности комплекса, проезд автомобилей к центральному входу закрыт. Вы можете припарковать свой автомобиль на бесплатных парковках на территории терм и пешком дойти до центрального входа», — сказано в группе термального комплекса «Акватория» в соцсети «ВКонтакте». Сам комплекс продолжает работать без изменений.

Батутные парки

В telegram-канале «Большая Пермь» сказано, что семейные развлекательные центры «Акула Парк» и «Панорама» работают в обычном режиме. Но событийные программы пока отменены.

Театры

Пермские театры отменили или перенесли только те спектакли, которые были запланированы на выходные 23 и 24 марта. За эти спектакли билеты возвращают или меняют на другие спектакли. С 25 марта изменений в афишах нет.

Кинотеатры

В выходные кинотеатр «Синема 5» в ТРЦ «iMAll Эспланада» приостанавливал работу, а другие вносили изменения в репертуар. Но с 25 марта все заведения открылись в штатном режиме и развлекательные фильмы вернулись на экраны.

Концертные площадки

В расписании концертов изменений нет. Мероприятия, которые должны были пройти 23 и 24 марта перенесли или отменили. Зрителям пообещали вернуть стоимость билетов. При этом некоторые площадки усилили охрану. Так дополнительные меры приняли в концертном зале «Свобода», пишет telegram-канал «Большая Пермь».

Ранее стало известно, что меры безопасности усилили в пермском аэропорту и на железнодорожном вокзале. В первую очередь это коснулось досмотра пассажиров.