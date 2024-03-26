Песков назвал Арестовича* подонком за его слова о «Крокусе»

26 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Кремле отреагировали на слова экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот ранее оговорился, будто Киев причастен к теракту в «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал того подонком. «Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, и такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по-другому их назвать нельзя», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Они имел в виду Алексея Арестовича. Песков также добавил, что следствие по теракту продолжается. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отреагировали на слова экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот ранее оговорился, будто Киев причастен к теракту в «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал того подонком. «Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, и такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по-другому их назвать нельзя», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Они имел в виду Алексея Арестовича. Песков также добавил, что следствие по теракту продолжается. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов