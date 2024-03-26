Песков назвал Арестовича* подонком за его слова о «Крокусе»

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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Кремле отреагировали на слова экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот ранее оговорился, будто Киев причастен к теракту в «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал того подонком.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, и такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по-другому их назвать нельзя», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Они имел в виду Алексея Арестовича. Песков также добавил, что следствие по теракту продолжается.

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В Кремле отреагировали на слова экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот ранее оговорился, будто Киев причастен к теракту в «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал того подонком. «Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, и такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по-другому их назвать нельзя», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Они имел в виду Алексея Арестовича. Песков также добавил, что следствие по теракту продолжается. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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