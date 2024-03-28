Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России

Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал свои два завода во Владимирской области и Татарстане. Об этом рассказали в самой компании.
«Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане», — передает сообщении компании РБК. Там добавили, что покупателем стал бизнесмен Алексей Филин, который уже имеет активы в строительной отрасли. Австрийский концерн обосновал свое решение геополитической ситуацией в мире.
Сделка о продаже стала сложной из-за нестабильного законодательства, но она была успешно заключена с российской семейной группой «Строймикс», которая принадлежит Филину, сообщил представитель Wienerberger. Детали покупки, включая цену, не разглашаются.
После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали уходить из России. Производитель шин Bridgestone, в свою очередь, также продал свои российские активы холдингу S8 Capital. Иностранные компании, ушедшие с российского рынка, суммарно потеряли более 103 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей».
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