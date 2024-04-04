Госуслуги в Челябинске можно будет получить по лицу и голосу без паспорта

05 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Распознавать клиента смогут по форме лица и голосу Фото: Владимир Андреев © URA.RU До конца 2024 года жители Челябинской области смогут получать госуслуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом федеральные СМИ сообщили 5 апреля со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрическим параметрам без паспорта запустят до конца года. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы. Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее», — сообщает издание «Известия». Доступ к формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в «Единой биометрической системе». Сделать это можно в банковских отделениях по всей стране. Использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг. При этом обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. В Челябинске обслуживание по биометрическим данным будет доступно в офисе МФЦ по адресу улица Труда, 164. По результатам пилотного проекта планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До конца 2024 года жители Челябинской области смогут получать госуслуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом федеральные СМИ сообщили 5 апреля со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрическим параметрам без паспорта запустят до конца года. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы. Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее», — сообщает издание «Известия». Доступ к формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в «Единой биометрической системе». Сделать это можно в банковских отделениях по всей стране. Использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг. При этом обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. В Челябинске обслуживание по биометрическим данным будет доступно в офисе МФЦ по адресу улица Труда, 164. По результатам пилотного проекта планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.