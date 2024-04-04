04 апреля 2024

Госуслуги в Челябинске можно будет получить по лицу и голосу без паспорта

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День Челябинской области в Совете Федерации, выставка. Москва., биометрия
Распознавать клиента смогут по форме лица и голосу Фото:

До конца 2024 года жители Челябинской области смогут получать госуслуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом федеральные СМИ сообщили 5 апреля со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрическим параметрам без паспорта запустят до конца года. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы. Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее», — сообщает издание «Известия».

Доступ к формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в «Единой биометрической системе». Сделать это можно в банковских отделениях по всей стране.

Использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг. При этом обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему.

В Челябинске обслуживание по биометрическим данным будет доступно в офисе МФЦ по адресу улица Труда, 164. По результатам пилотного проекта планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.

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До конца 2024 года жители Челябинской области смогут получать госуслуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом федеральные СМИ сообщили 5 апреля со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрическим параметрам без паспорта запустят до конца года. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы. Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее», — сообщает издание «Известия». Доступ к формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в «Единой биометрической системе». Сделать это можно в банковских отделениях по всей стране. Использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг. При этом обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. В Челябинске обслуживание по биометрическим данным будет доступно в офисе МФЦ по адресу улица Труда, 164. По результатам пилотного проекта планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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