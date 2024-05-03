03 мая 2024

Из-за мощного снегопада на дорогах Тюмени пострадали 14 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, пробка, затор, автомобиль, движение, трасса
На город 3 мая обрушился мощный снегопад Фото:

В Тюмени из-за мощного снегопада, который прошел ночью 3 мая, в авариях пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

«Пока снег не растаял, сбавьте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах! Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки. Шесть ДТП произошло вчера в Тюменской области. Все они произошли в областном центре. Ранены 14 человек», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды.

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В Тюмени из-за мощного снегопада, который прошел ночью 3 мая, в авариях пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Пока снег не растаял, сбавьте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах! Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки. Шесть ДТП произошло вчера в Тюменской области. Все они произошли в областном центре. Ранены 14 человек», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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