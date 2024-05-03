Из-за мощного снегопада на дорогах Тюмени пострадали 14 человек

04 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

На город 3 мая обрушился мощный снегопад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за мощного снегопада, который прошел ночью 3 мая, в авариях пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Пока снег не растаял, сбавьте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах! Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки. Шесть ДТП произошло вчера в Тюменской области. Все они произошли в областном центре. Ранены 14 человек», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за мощного снегопада, который прошел ночью 3 мая, в авариях пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области. «Пока снег не растаял, сбавьте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах! Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки. Шесть ДТП произошло вчера в Тюменской области. Все они произошли в областном центре. Ранены 14 человек», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Глава Тюмени рассказал, как власти справляются с последствиями непогоды.