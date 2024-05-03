03 мая 2024

В Тюмени снегопад повалил десятки деревьев на машины. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, машины в снегу, автомобиль в снегу, автомобиль зимой, снегопад, машину замело, автомобиль замело
Ветки деревьев под тяжестью снега падают на припаркованные авто Фото:

Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень 3 мая, привел к десяткам разбитых машин в городе. Все дело в том, что под весом мокрого снега не выдерживают деревья и ломаются, падая на припаркованные во дворах автомобили. URA.RU собрало материал о последствиях снежной стихии.

На улице 50 лет Октября большое дерево полностью упало на припаркованный внедорожник
На улице 50 лет Октября большое дерево полностью упало на припаркованный внедорожник
Фото:
Машина повреждена сломанным деревом на улице Ватутина
Машина повреждена сломанным деревом на улице Ватутина
Фото:
На улице Мельзаводской упавшее дерево перегородило проезд и повредило авто
На улице Мельзаводской упавшее дерево перегородило проезд и повредило авто
Фото:
На улице Уральской сломанное дерево нависло над проездом во двор
На улице Уральской сломанное дерево нависло над проездом во двор
Фото:
Местами в городе деревья вырывает с корнями
Местами в городе деревья вырывает с корнями
Фото:
На Червишевском тракте упавшее дерево оставило на машине сильную вмятину
На Червишевском тракте упавшее дерево оставило на машине сильную вмятину
Фото:

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Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень 3 мая, привел к десяткам разбитых машин в городе. Все дело в том, что под весом мокрого снега не выдерживают деревья и ломаются, падая на припаркованные во дворах автомобили. URA.RU собрало материал о последствиях снежной стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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