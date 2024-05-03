Ветки деревьев под тяжестью снега падают на припаркованные авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень 3 мая, привел к десяткам разбитых машин в городе. Все дело в том, что под весом мокрого снега не выдерживают деревья и ломаются, падая на припаркованные во дворах автомобили. URA.RU собрало материал о последствиях снежной стихии.

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