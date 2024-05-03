Ветки деревьев под тяжестью снега падают на припаркованные авто
Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень 3 мая, привел к десяткам разбитых машин в городе. Все дело в том, что под весом мокрого снега не выдерживают деревья и ломаются, падая на припаркованные во дворах автомобили. URA.RU собрало материал о последствиях снежной стихии.
На улице 50 лет Октября большое дерево полностью упало на припаркованный внедорожник
Машина повреждена сломанным деревом на улице Ватутина
На улице Мельзаводской упавшее дерево перегородило проезд и повредило авто
На улице Уральской сломанное дерево нависло над проездом во двор
Местами в городе деревья вырывает с корнями
На Червишевском тракте упавшее дерево оставило на машине сильную вмятину
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