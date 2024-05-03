Мэр Кухарук: в Тюмени восстанавливают свет, чистят улицы и убирают деревья

В городе 3 мая прошел мощный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти 3 мая борются с последствиями мощного ночного снегопада. На улице днем работают 260 единиц дорожной техники. Кроме того, 15 бригад убирают с улиц города поваленные деревья. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук.

«Днем работает 260 единиц дорожной техники и 562 дорожных рабочих. Предварительно, представленным сетевыми организациями, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Работают бригады по восстановлению. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и ветки. Зафиксировано более 60 обращений. Дополнительно сформировано 15 бригад, которые ведут работу по сбору сломанных деревьев», — написал глава города в telegram-канале. Он отметил, что все службы города будут работать все выходные в усиленном режиме.

По словам Кухарука, в городе из-за перепадов температур местами образовался гололед. Дорожные службы и сетевые организации работают над этой проблемой. Управляющим компаниям была дана задача провести обследование крыш и козырьков. Кроме того, из-за непогоды запланированные на сегодня массовые городские мероприятия были перенесены на другие даты.

На город 3 мая обрушился мощный снегопад. Он повалил десятки деревьев, которые, в свою очередь, повредили машины. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега, что составило 50% от месячной нормы. Согласно прогнозу, снегопад продлится еще несколько дней.