14 мая 2024

Путин обратился к новому составу правительства

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин сказал, что необходимо планировать работу правительства с учетом шестилетнего периода Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к новому составу правительства с призывом к совместной работе. В ходе встречи он подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны.

«Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком», — заявил Путин в ходе встречи с новым правительством.

Владимир Путин также напомнил о необходимости планирования работы правительства с учетом шестилетнего периода, что является ключевым для реализации национальных проектов и майских указов президента. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти.

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Президент России Владимир Путин обратился к новому составу правительства с призывом к совместной работе. В ходе встречи он подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны. «Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком», — заявил Путин в ходе встречи с новым правительством. Владимир Путин также напомнил о необходимости планирования работы правительства с учетом шестилетнего периода, что является ключевым для реализации национальных проектов и майских указов президента. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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