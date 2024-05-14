Путин обратился к новому составу правительства

15 мая 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Путин сказал, что необходимо планировать работу правительства с учетом шестилетнего периода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился к новому составу правительства с призывом к совместной работе. В ходе встречи он подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны. «Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком», — заявил Путин в ходе встречи с новым правительством. Владимир Путин также напомнил о необходимости планирования работы правительства с учетом шестилетнего периода, что является ключевым для реализации национальных проектов и майских указов президента. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к новому составу правительства с призывом к совместной работе. В ходе встречи он подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны. «Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком», — заявил Путин в ходе встречи с новым правительством. Владимир Путин также напомнил о необходимости планирования работы правительства с учетом шестилетнего периода, что является ключевым для реализации национальных проектов и майских указов президента. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти.