Курганские полицейские задержали иностранца, который приклеил к телу наркотики

Сотрудники полиции задержали в Кургане жителя Таджикистана, который приклеил к своему телу наркотики. Данная информация размещена на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«При проведении личного досмотра на теле доставленного в области ключицы транспортные полицейские обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого цвета внутри. Похожие пакеты лейкопластырем были прикреплены к телу мужчины», — указано в сообщении.
Мужчину обнаружили в бессознательном состоянии в колее подъездного пути неподалеку от железнодорожной станции Курган. Полицейские вызвали скорую помощь, так как у мужчины были признаки сильного наркотического опьянения, позже его поместили в больницу. В обнаруженных у иностранца свертках был метадон общей массой 19,34 г. Также выяснилось, что мужчина находился под действием того же вещества.
Иностранец рассказал, что приехал в Россию в конце апреля. Неизвестные предложили ему распространять наркотики на территории страны. В Таджикистане его четырежды судили за незаконный оборот наркотиков. Следователи Курганского линейного отдела доказали причастность мужчины к совершению не менее семи эпизодов сбыта наркотиков. Полицейские изъяли 260 граммов метадона, что является крупным размером.
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Сотрудники полиции задержали в Кургане жителя Таджикистана, который приклеил к своему телу наркотики. Данная информация размещена на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. «При проведении личного досмотра на теле доставленного в области ключицы транспортные полицейские обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого цвета внутри. Похожие пакеты лейкопластырем были прикреплены к телу мужчины», — указано в сообщении. Мужчину обнаружили в бессознательном состоянии в колее подъездного пути неподалеку от железнодорожной станции Курган. Полицейские вызвали скорую помощь, так как у мужчины были признаки сильного наркотического опьянения, позже его поместили в больницу. В обнаруженных у иностранца свертках был метадон общей массой 19,34 г. Также выяснилось, что мужчина находился под действием того же вещества. Иностранец рассказал, что приехал в Россию в конце апреля. Неизвестные предложили ему распространять наркотики на территории страны. В Таджикистане его четырежды судили за незаконный оборот наркотиков. Следователи Курганского линейного отдела доказали причастность мужчины к совершению не менее семи эпизодов сбыта наркотиков. Полицейские изъяли 260 граммов метадона, что является крупным размером.