ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, нейтрализовав готовившего его мужчину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена подготовка террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. <…> установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур», — заявили в ЦОС. Там же сообщили, что мужчина оказал сопротивление при задержании.
Гражданин, готовивший террористический акт, был ликвидирован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет.
Там же отметили, что на месте обнаружили автомат Калашникова и большое количество патронов. Среди прочего находились: самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, где происходило общение с зарубежным координатором.
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