В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) фермер Сергей Суслов начал строительство уникального туристического комплекса, где будет работать единственная в УрФО действующая ветряная мельница. Информация об этом опубликована на странице газеты «Притоболье» в соцсети «ВКонтакте».
«Ветряная мельница возле села Нагорское появится на своем историческом месте, где были найдены старинные жернова. В агропарке „Нагорская мельница“ туристы смогут увидеть пекарню, кузницу, рынок, где можно будет купить местные продукты и сувениры по доступным ценам», — пишет газета со ссылкой на слова Суслова.
Гости туристического комплекса получат возможность посетить мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению растительного масла методом прессования. Они окунутся в сельскую атмосферу XIX века, отмечает издание. Кроме того, агропарк поможет создать десятки новых рабочих мест.
В селе Нагорское откроют агропарк с ветряной мельницей
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В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) фермер Сергей Суслов начал строительство уникального туристического комплекса, где будет работать единственная в УрФО действующая ветряная мельница. Информация об этом опубликована на странице газеты «Притоболье» в соцсети «ВКонтакте». «Ветряная мельница возле села Нагорское появится на своем историческом месте, где были найдены старинные жернова. В агропарке „Нагорская мельница“ туристы смогут увидеть пекарню, кузницу, рынок, где можно будет купить местные продукты и сувениры по доступным ценам», — пишет газета со ссылкой на слова Суслова. Гости туристического комплекса получат возможность посетить мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению растительного масла методом прессования. Они окунутся в сельскую атмосферу XIX века, отмечает издание. Кроме того, агропарк поможет создать десятки новых рабочих мест.