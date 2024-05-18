18 мая 2024
17 мая 2024

Курганский фермер Суслов строит уникальный агропарк с ветряной мельницей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, деревня, мельница, лето, сельская местность
Ветряная мельница появится в курганском селе (архивное фото) Фото:

В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) фермер Сергей Суслов начал строительство уникального туристического комплекса, где будет работать единственная в УрФО действующая ветряная мельница. Информация об этом опубликована на странице газеты «Притоболье» в соцсети «ВКонтакте».

«Ветряная мельница возле села Нагорское появится на своем историческом месте, где были найдены старинные жернова. В агропарке „Нагорская мельница“ туристы смогут увидеть пекарню, кузницу, рынок, где можно будет купить местные продукты и сувениры по доступным ценам», — пишет газета со ссылкой на слова Суслова.

Гости туристического комплекса получат возможность посетить мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению растительного масла методом прессования. Они окунутся в сельскую атмосферу XIX века, отмечает издание. Кроме того, агропарк поможет создать десятки новых рабочих мест.

В селе Нагорское откроют агропарк с ветряной мельницей
В селе Нагорское откроют агропарк с ветряной мельницей
Фото:

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В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) фермер Сергей Суслов начал строительство уникального туристического комплекса, где будет работать единственная в УрФО действующая ветряная мельница. Информация об этом опубликована на странице газеты «Притоболье» в соцсети «ВКонтакте». «Ветряная мельница возле села Нагорское появится на своем историческом месте, где были найдены старинные жернова. В агропарке „Нагорская мельница“ туристы смогут увидеть пекарню, кузницу, рынок, где можно будет купить местные продукты и сувениры по доступным ценам», — пишет газета со ссылкой на слова Суслова. Гости туристического комплекса получат возможность посетить мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению растительного масла методом прессования. Они окунутся в сельскую атмосферу XIX века, отмечает издание. Кроме того, агропарк поможет создать десятки новых рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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