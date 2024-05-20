Президент Украины Владимир Зеленский чувствует ослабление своих позиций и отчаянно пытается устроить «чистку» окружения, имитируя заговор против самого себя. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора руководства управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что уровень поддержки президента Украины опустился до 17% и продолжает снижаться.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом Украины. Выборы президента должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения и мобилизации в стране.
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