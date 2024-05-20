СВР: Зеленский ради «чистки» заговорил о своем убийстве

СВР: Зеленский устроил фейковый заговор против себя
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Уровень поддержки Зеленского снизился до 17%, передает СВР РФ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует ослабление своих позиций и отчаянно пытается устроить «чистку» окружения, имитируя заговор против самого себя. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора руководства управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что уровень поддержки президента Украины опустился до 17% и продолжает снижаться.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом Украины. Выборы президента должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения и мобилизации в стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский чувствует ослабление своих позиций и отчаянно пытается устроить «чистку» окружения, имитируя заговор против самого себя. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. «Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора руководства управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что уровень поддержки президента Украины опустился до 17% и продолжает снижаться. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом Украины. Выборы президента должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения и мобилизации в стране.
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