Пляжи Анапы заполонили ядовитые существа, туристам запретили купаться. Видео

Кандидат сельхоз наук Абрамчук: медузы приплывают к берегу Анапы из-за шторма

22 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Абрамчук запретил трогать медуз у берегов Анапы Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Анапе у берега Черного моря образовалось скопление медуз, которое объясняется сильным ветром и штормом. Туристам нельзя трогать их из-за риска ожогов. Об этом сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. «Большая концентрация [медуз] у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне. Ветер прибивает медуз к берегу», — передает РИА Новости слова Абрамчука. Он отметил, что гостям региона и отдыхающим не нужно трогать медуз, потому что при контакте с ними на теле человека могут остаться ожоги. Туристам запретили купаться. Согласно объяснениям экологов, медузы любят холодную воду, поэтому приплыли к берегам региона после дождей, передает telegram-канал Shot. Кроме того, Абрамчук добавил, что экологических последствий миграции медуз к берегу Анапы нет. По его словам, это является ежегодным явлением и систематически наблюдается в Краснодарском крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Анапе у берега Черного моря образовалось скопление медуз, которое объясняется сильным ветром и штормом. Туристам нельзя трогать их из-за риска ожогов. Об этом сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. «Большая концентрация [медуз] у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне. Ветер прибивает медуз к берегу», — передает РИА Новости слова Абрамчука. Он отметил, что гостям региона и отдыхающим не нужно трогать медуз, потому что при контакте с ними на теле человека могут остаться ожоги. Туристам запретили купаться. Согласно объяснениям экологов, медузы любят холодную воду, поэтому приплыли к берегам региона после дождей, передает telegram-канал Shot. Кроме того, Абрамчук добавил, что экологических последствий миграции медуз к берегу Анапы нет. По его словам, это является ежегодным явлением и систематически наблюдается в Краснодарском крае.