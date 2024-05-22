Пляжи Анапы заполонили ядовитые существа, туристам запретили купаться. Видео

Кандидат сельхоз наук Абрамчук: медузы приплывают к берегу Анапы из-за шторма
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Абрамчук запретил трогать медуз у берегов Анапы Фото:

В Анапе у берега Черного моря образовалось скопление медуз, которое объясняется сильным ветром и штормом. Туристам нельзя трогать их из-за риска ожогов. Об этом сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.

«Большая концентрация [медуз] у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне. Ветер прибивает медуз к берегу», — передает РИА Новости слова Абрамчука. Он отметил, что гостям региона и отдыхающим не нужно трогать медуз, потому что при контакте с ними на теле человека могут остаться ожоги.

Туристам запретили купаться. Согласно объяснениям экологов, медузы любят холодную воду, поэтому приплыли к берегам региона после дождей, передает telegram-канал Shot.

Кроме того, Абрамчук добавил, что экологических последствий миграции медуз к берегу Анапы нет. По его словам, это является ежегодным явлением и систематически наблюдается в Краснодарском крае.

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В Анапе у берега Черного моря образовалось скопление медуз, которое объясняется сильным ветром и штормом. Туристам нельзя трогать их из-за риска ожогов. Об этом сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. «Большая концентрация [медуз] у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне. Ветер прибивает медуз к берегу», — передает РИА Новости слова Абрамчука. Он отметил, что гостям региона и отдыхающим не нужно трогать медуз, потому что при контакте с ними на теле человека могут остаться ожоги. Туристам запретили купаться. Согласно объяснениям экологов, медузы любят холодную воду, поэтому приплыли к берегам региона после дождей, передает telegram-канал Shot. Кроме того, Абрамчук добавил, что экологических последствий миграции медуз к берегу Анапы нет. По его словам, это является ежегодным явлением и систематически наблюдается в Краснодарском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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