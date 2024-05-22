В Анапе у берега Черного моря образовалось скопление медуз, которое объясняется сильным ветром и штормом. Туристам нельзя трогать их из-за риска ожогов. Об этом сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.
«Большая концентрация [медуз] у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне. Ветер прибивает медуз к берегу», — передает РИА Новости слова Абрамчука. Он отметил, что гостям региона и отдыхающим не нужно трогать медуз, потому что при контакте с ними на теле человека могут остаться ожоги.
Туристам запретили купаться. Согласно объяснениям экологов, медузы любят холодную воду, поэтому приплыли к берегам региона после дождей, передает telegram-канал Shot.
Кроме того, Абрамчук добавил, что экологических последствий миграции медуз к берегу Анапы нет. По его словам, это является ежегодным явлением и систематически наблюдается в Краснодарском крае.
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