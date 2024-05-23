В Москве задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.
"Фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в городе Москве, совершил в отношении двух несовершеннолетних детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении столичного СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при этом он делал фото для их публикации в Интернет.
Следственные органы и правоохранители оперативно получили информацию о преступлениях мужчины и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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