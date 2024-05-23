В Москве задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

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В Москве задержали мужчину, который совершил в отношении двух несовершеннолетних детей насильственные действия сексуального характера
В Москве задержали мужчину, который совершил в отношении двух несовершеннолетних детей насильственные действия сексуального характера Фото:

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

"Фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в городе Москве, совершил в отношении двух несовершеннолетних детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении столичного СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при этом он делал фото для их публикации в Интернет.

Следственные органы и правоохранители оперативно получили информацию о преступлениях мужчины и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете. "Фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Капицы в городе Москве, совершил в отношении двух несовершеннолетних детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении столичного СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что при этом он делал фото для их публикации в Интернет. Следственные органы и правоохранители оперативно получили информацию о преступлениях мужчины и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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