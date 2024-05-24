24 мая 2024

В городе ЯНАО из-за опасной погоды снят флаг России

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе порывы ветра достигают 18 метров в секунду
В городе порывы ветра достигают 18 метров в секунду Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий возле администрации города снят российский флаг. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«Внимание. Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.

Согласно сервису Gismeteo, 25 мая в Ноябрьске прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

О сильном ветре жителей Ямала ранее также предупреждали в окружном ГУ МЧС. Спасатели сообщали о порывах ветра до 20 метров в секунду, снеге и дожде.

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В Ноябрьске (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий возле администрации города снят российский флаг. Об этом местные власти сообщили в соцсети. «Внимание. Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска. Согласно сервису Gismeteo, 25 мая в Ноябрьске прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. О сильном ветре жителей Ямала ранее также предупреждали в окружном ГУ МЧС. Спасатели сообщали о порывах ветра до 20 метров в секунду, снеге и дожде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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