В городе ЯНАО из-за опасной погоды снят флаг России

В городе порывы ветра достигают 18 метров в секунду
В Ноябрьске (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий возле администрации города снят российский флаг. Об этом местные власти сообщили в соцсети.
«Внимание. Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.
Согласно сервису Gismeteo, 25 мая в Ноябрьске прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
О сильном ветре жителей Ямала ранее также предупреждали в окружном ГУ МЧС. Спасатели сообщали о порывах ветра до 20 метров в секунду, снеге и дожде.
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