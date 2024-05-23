23 мая 2024

На Ямале ожидаются сильный ветер, снег и дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО снова обещают снег, ветер. Ожидается также дождь
В ЯНАО снова обещают снег, ветер. Ожидается также дождь Фото:

В ГУ МЧС по ЯНАО предупреждают об усилении северо-западного ветра до 20 м/с, а также об осадках. Ожидаются небольшой снег и дождь. Жителей округа призывают быть предельно осторожными.

«По данным синоптиков 25 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, северо-западный 8-13 м/с., порывы 15-20 м/с. Небольшие, осадки (снег, дождь)», — говорится в информации ГУ МЧС по ЯНАО, размещенной на ведомственном сайте.

В управлении просят северян оставаться предельно осторожными и внимательными. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад.

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В ГУ МЧС по ЯНАО предупреждают об усилении северо-западного ветра до 20 м/с, а также об осадках. Ожидаются небольшой снег и дождь. Жителей округа призывают быть предельно осторожными. «По данным синоптиков 25 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, северо-западный 8-13 м/с., порывы 15-20 м/с. Небольшие, осадки (снег, дождь)», — говорится в информации ГУ МЧС по ЯНАО, размещенной на ведомственном сайте. В управлении просят северян оставаться предельно осторожными и внимательными. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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