На Ямале ожидаются сильный ветер, снег и дождь

В ЯНАО снова обещают снег, ветер. Ожидается также дождь
В ГУ МЧС по ЯНАО предупреждают об усилении северо-западного ветра до 20 м/с, а также об осадках. Ожидаются небольшой снег и дождь. Жителей округа призывают быть предельно осторожными.
«По данным синоптиков 25 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, северо-западный 8-13 м/с., порывы 15-20 м/с. Небольшие, осадки (снег, дождь)», — говорится в информации ГУ МЧС по ЯНАО, размещенной на ведомственном сайте.
В управлении просят северян оставаться предельно осторожными и внимательными. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад.
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