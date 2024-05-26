26 мая 2024

Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции в Коломбо

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Посол погиб в своей резиденции в Коломбо (архивное фото)
Посол погиб в своей резиденции в Коломбо (архивное фото) Фото:

Французского посла на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел.

«МИД Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах его превосходительства Жана-Франсуа Пакте», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИДа страны.

Шри-Ланка оказывает помощь МИД Франции и семье покойного посла. О дате и месте проведения похорон будет сообщено позже.

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Французского посла на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел. «МИД Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах его превосходительства Жана-Франсуа Пакте», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИДа страны. Шри-Ланка оказывает помощь МИД Франции и семье покойного посла. О дате и месте проведения похорон будет сообщено позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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