Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции в Коломбо

Посол погиб в своей резиденции в Коломбо (архивное фото)
Французского посла на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел.
«МИД Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах его превосходительства Жана-Франсуа Пакте», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МИДа страны.
Шри-Ланка оказывает помощь МИД Франции и семье покойного посла. О дате и месте проведения похорон будет сообщено позже.
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