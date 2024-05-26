За сутки с 25 по 26 мая ледоход на Оби продвинулся на 46 километров и достиг населенного пункта Хашгорт Шурышкарского района. Это следует из интерактивной карты ледовой обстановки в ЯНАО.
«Голова ледохода по реке Большая Обь находится в районе деревни Хашгорт, хвост ледохода находится в районе села Горки. Протяженность ледохода 53 км, динамика за сутки 46 километров», — следует из данных на онлайн-карте ледовой обстановки ГУ МЧС России по ЯНАО.
Лед на реке Малая Обь за сутки продвинулся на 15 километров, а днем ранее он преодолел 66 километров. Голова ледохода находится ниже по течению села Ханты-Мужи, а хвост — в районе села Мужи. Протяженность ледохода 21 километр.
Сотрудники подразделения «Ямалспас» готовятся к возможному половодью в селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО. Для защиты от высокой воды подготовили 600 мешков с сыпучими материалами. В состоянии готовности находятся водоналивные дамбы.
Протяженность ледохода по Оби в ЯНАО на 26 мая составила 53 километра
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
За сутки с 25 по 26 мая ледоход на Оби продвинулся на 46 километров и достиг населенного пункта Хашгорт Шурышкарского района. Это следует из интерактивной карты ледовой обстановки в ЯНАО. «Голова ледохода по реке Большая Обь находится в районе деревни Хашгорт, хвост ледохода находится в районе села Горки. Протяженность ледохода 53 км, динамика за сутки 46 километров», — следует из данных на онлайн-карте ледовой обстановки ГУ МЧС России по ЯНАО. Лед на реке Малая Обь за сутки продвинулся на 15 километров, а днем ранее он преодолел 66 километров. Голова ледохода находится ниже по течению села Ханты-Мужи, а хвост — в районе села Мужи. Протяженность ледохода 21 километр. Сотрудники подразделения «Ямалспас» готовятся к возможному половодью в селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО. Для защиты от высокой воды подготовили 600 мешков с сыпучими материалами. В состоянии готовности находятся водоналивные дамбы.