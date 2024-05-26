26 мая 2024
25 мая 2024
24 мая 2024

В ЯНАО ледоход на Оби за сутки преодолел почти 50 километров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, ледоход, обь, льдины, весна
Ледоход в ЯНАО за последние сутки преодолел 46 километров Фото:

За сутки с 25 по 26 мая ледоход на Оби продвинулся на 46 километров и достиг населенного пункта Хашгорт Шурышкарского района. Это следует из интерактивной карты ледовой обстановки в ЯНАО.

«Голова ледохода по реке Большая Обь находится в районе деревни Хашгорт, хвост ледохода находится в районе села Горки. Протяженность ледохода 53 км, динамика за сутки 46 километров», — следует из данных на онлайн-карте ледовой обстановки ГУ МЧС России по ЯНАО.

Лед на реке Малая Обь за сутки продвинулся на 15 километров, а днем ранее он преодолел 66 километров. Голова ледохода находится ниже по течению села Ханты-Мужи, а хвост — в районе села Мужи. Протяженность ледохода 21 километр.

Сотрудники подразделения «Ямалспас» готовятся к возможному половодью в селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО. Для защиты от высокой воды подготовили 600 мешков с сыпучими материалами. В состоянии готовности находятся водоналивные дамбы.

Протяженность ледохода по Оби в ЯНАО на 26 мая составила 53 километра
Протяженность ледохода по Оби в ЯНАО на 26 мая составила 53 километра
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За сутки с 25 по 26 мая ледоход на Оби продвинулся на 46 километров и достиг населенного пункта Хашгорт Шурышкарского района. Это следует из интерактивной карты ледовой обстановки в ЯНАО. «Голова ледохода по реке Большая Обь находится в районе деревни Хашгорт, хвост ледохода находится в районе села Горки. Протяженность ледохода 53 км, динамика за сутки 46 километров», — следует из данных на онлайн-карте ледовой обстановки ГУ МЧС России по ЯНАО. Лед на реке Малая Обь за сутки продвинулся на 15 километров, а днем ранее он преодолел 66 километров. Голова ледохода находится ниже по течению села Ханты-Мужи, а хвост — в районе села Мужи. Протяженность ледохода 21 километр. Сотрудники подразделения «Ямалспас» готовятся к возможному половодью в селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО. Для защиты от высокой воды подготовили 600 мешков с сыпучими материалами. В состоянии готовности находятся водоналивные дамбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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